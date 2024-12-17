محمد مهران للفجر الفني: 'أهم حاجه في الجواز التفاهم وأتمني الحروب تنتهي في 2025'

الفجر الفني
محمد مهران
محمد مهران

تحدث الفنان محمد مهران عن أحدث أعماله، وأمنيته للسنة الجديدة، وذلك خلال العرض الخاص لـ فيلم «الهنا اللي أنا فيه»، الذي عُرض في إحدي سينمات زايد. 

محمد مهران يتحدث عن أسباب نجاح الزواج 

وقال محمد مهران للفجر الفني: "سبب سعادتي وهنايا زوجتي وابني زين، ولكي ينجح الزواج يجب أن يكون هناك تفاهم بين الطرفين". 

أحدث أعمال محمد مهران 

وكشف   مهران عن أعماله القادمة " بشارك في مسلسل فهد البطل، وسعيد  بالتعاون مع أحمد العوضي لأنه نجم كبير وجدع وشخص محترم علي المستوي الإنساني، وبجسد دور ابن الفنانة لوسى، وأقوم فى الوقت الحالى بتصوير مشاهدى فى  المداح 5 وبستكمل شخصية جمال، وهناك تطورات جديده بشكل عام"

أمنية محمد مهران في 2025

واختتم محمد مهران حديثه بالتطرق لأمنيته عن السنة الجديده 2024، قائلًا: " اتمني الحروب تنتهي والعالم يعود إلى حالته الطبيعية مثل ما كان  ". 

قصة فيلم الهنا اللي أنا فيه

 

ويتناول فيلم "الهنا اللي أنا فيه" فكرة ماذا لو عرضت الزوجة على صديقتها الزواج من زوجها، وكشف الإعلان عن شخصية دكتور أحمد، الذي يؤدي دوره كريم محمود عبد العزيز، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته (ياسمين رئيس) تعرض على صديقتها (دينا الشربيني) الزواج منه.

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

يشارك في فيلم الهنا اللي أنا فيه: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، معتز التوني، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

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