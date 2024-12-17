اليوم إقامة عزاء نبيل الحلفاوي

الفجر الفني
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

قررت أسرة الفنان نبيل الحلفاوي إقامة العزاء الخاص به اليوم الثلاثاء وذلك بعد أن توفي ورحل عن عالمنا بعد وعكة صحية شديدة.

 

كشف وليد الحلفاوي نجل الفنان الراحل نبيل الحلفاوي موعد العزاء من خلال حسابه على تويتر معلقا :' سيقام العزاء ان شاء الله يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر بمسجد الشرطة الشيخ زايد بعدصلاة المغرب.. وعذرا إذا لم يتم الرد علي جزء من مكالمات ورسائل الاصدقاء في الايام السابقه". 

وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة لكنده.

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موعد ومكان عزاء الفنان نبيل الحلفاوي

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