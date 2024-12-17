الثقافة تواصل الإحتفاء بالرموز في الأوبرا

الفجر الفني
رياض السنباطي
رياض السنباطي

تواصل الثقافة المصرية خطتها للإحتفاء برموز الإبداع حيث تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لأعمال الموسيقار رياض السنباطى تحييه فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى فى الثامنة مساء الخميس ١٩ ديسمبر على مسرح الجمهورية.

تفاصيل برنامج الحفل 

 

يتضمن البرنامج مختارات من أهم ألحان الموسيقار الراحل التى تعاون خلالها مع نجوم الطرب منها  موسيقى إفرح يا قلبي وهقابله بكره أداء الفرقة الموسيقية وأغنيات إله الكون، أشواق، لعبة الأيام، يا ظالمني، فاضل يومين، ليه يا بنفسج، شفت حبيبي، أقولك إيه عن الشوق ولسه فاكر أداء الفنانين أحمد صبري، حنان الخولي، أحمد محسن، أسماء كمال.

 

نبذة عن الموسيقار رياض السنباطي



يذكر أن الموسيقار رياض السنباطى ولد في 30 نوفمبر 1906 ويعد أحد أبرز الموسيقيين العرب، إشتهر بتفرده فى تلحين القصيدة العربية، بلغ عدد مؤلفاته الغنائية 539 عملًا كما وصلت مؤلفاته الموسيقية الخالصة إلى 38 معزوفة، تعاون مع عدد من أعظم المطربين وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات، رحل عن دنيانا عام 1981 تاركًا إرثًا فنيًا ضخمًا شكل جزء هام فى تاريخ الموسيقى العربية.

احمد محسن أحمد صبري الثقافة المصرية الدكتورة لمياء زايد الفرقة الموسيقية الموسيقى العربية رياض السنباطي فرقة الموسيقى العربية للتراث فرقة الموسيقى العربية

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