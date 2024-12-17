تامر هجرس يُعطل تصوير فيلمه الجديد من أجل زوجته ميرال

الفجر الفني
تامر هجرس وزوجته
تامر هجرس وزوجته

كشف الفنان تامر هجرس عن سر تعطُل تصوير فيلمه الجديد الذي كان من المُقرر تصويره في الوقت الحالي، وهو أن ذلك بسبب خضوع زوجته ميرال لعملية جراحية بالقلب.

تصريحات تامر هجرس


يقول تامر هجرس في بيان صحفي له:" فيلمي الجديد يدور في إطار كوميدي وهو من إخراج وإنتاج وتأليف طاقم العمل ذاته الخاص ب "جوازة توكسيك" و"شوجر دادي" وكان من المفترض تصويره بالوقت الحالي إلا أنه تم تعطيل التصوير ليبدأ بشهر فبراير المُقبل، وذلك حتى الإطمئنان على الحالة الصحية لزوجتي ميرال واستقرارها، حيث خضعت لعمليه جراحية بالقلب بالإسبوع الماضي، وسافرنا أسبانيا لإجرائها، حيث أكد الطبيب المٌعالج لها على حتمية إجراء العملية، لأن لديها مشكلة بالقلب منذ الطفولة، وهى الآن في تحسن الحمد لله".

 

آخر أعمال تامر هجرس

 

وكان آخر أعمال تامر هجرس هو فيلم جوازة توكسيك، وهو من بطولة الفنانة ليلى علوي إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قوره، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.

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