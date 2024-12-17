احتفالًا بيوم اللغة العربية.. وزارة الثقافة تقيم حفلتي توقيع بالمركز القومي للترجمة

احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية، يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي حفلتي توقيع لكتاب: "تبرئة الألفاظ" وكتاب: "عن الأدب" بحضور مترجمتهما الدكتورة سمر طلبة وذلك غدًا الأربعاء الموافق ١٨ ديسمبر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمنفذ البيع في مقر المركز القومي للترجمة بساحة الأوبرا.

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وزارة الثقافة تكرم رموز الأبداع



في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الثقافة والفنون في مصر، أعلنت وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، عن احتفالية كبرى بعنوان "يوم الثقافة"، تُقام في 8 يناير 2024 بدار الأوبرا المصرية، الحدث يأتي لتكريم المبدعين والمثقفين الذين أسهموا في الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وإثراء المشهد الفني والفكري.

وصرّح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بأن هذه الاحتفالية تُعد رسالة تقدير وعرفان لجهود المبدعين والمثقفين الذين ساهموا في تشكيل الوعي الوطني وحفظ التراث الثقافي المصري، وأكد أن دورهم يتجاوز حدود الإبداع ليصبح محوريًا في تعزيز الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي لإبراز إسهاماتهم وإنجازاتهم على مدار العام.