احتفالًا بيوم اللغة العربية.. وزارة الثقافة تقيم حفلتي توقيع بالمركز القومي للترجمة

الفجر الفني
تبرئة الألفاظ
تبرئة الألفاظ

احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية، يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي حفلتي توقيع لكتاب: "تبرئة الألفاظ" وكتاب: "عن الأدب" بحضور مترجمتهما الدكتورة سمر طلبة وذلك غدًا الأربعاء الموافق ١٨ ديسمبر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمنفذ البيع في مقر المركز القومي للترجمة بساحة الأوبرا.

خصومات المناسبة 


وتعرض جميع إصدارات المركز بخصم يصل إلى ٢٥% احتفاءً بهذه المناسبة.

 

وزارة الثقافة تكرم رموز الأبداع


في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الثقافة والفنون في مصر، أعلنت وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، عن احتفالية كبرى بعنوان "يوم الثقافة"، تُقام في 8 يناير 2024 بدار الأوبرا المصرية، الحدث يأتي لتكريم المبدعين والمثقفين الذين أسهموا في الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وإثراء المشهد الفني والفكري.

 

وصرّح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بأن هذه الاحتفالية تُعد رسالة تقدير وعرفان لجهود المبدعين والمثقفين الذين ساهموا في تشكيل الوعي الوطني وحفظ التراث الثقافي المصري، وأكد أن دورهم يتجاوز حدود الإبداع ليصبح محوريًا في تعزيز الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي لإبراز إسهاماتهم وإنجازاتهم على مدار العام.

وزارة الثقافة اخبار وزارة الثقافة اللغة العربية اليوم العالمي للغة العربية

مواد متعلقة

وزارة الثقافة تُكرّم رموز الإبداع في احتفالية "يوم الثقافة" 8 يناير بدار الأوبرا المصرية

غدًا.. تحتفل وزارة الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

وزارة الثقافة تحتفي بالفنان شادي عبد السلام فى المسرح الصغير وأوبرا دمنهور
Elfagr.org

الأكثر قراءة

تعزيز التعاون بين مصر والسعودية في قطاع التعدين: لقاء وزير البترول المصري بنظيره السعودي

وزير التعليم: انفراجة فى مرتبات المدرسين العاملين بالحصة

تامر هجرس يُعطل تصوير فيلمه الجديد من أجل زوجته ميرال

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024: عيار 21 ينخفض 5 جنيهات

رئيس جامعة أسيوط يشارك في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية

النائب العام يزور السعودية للمشاركة في اجتماعات جمعية النواب العموم العرب

لحضور طبيبة التشريح.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل اللواء اليمني ل 20 يناير

تحديات سوق العمل والتنمية المستدامة في ندوة لمكتبة مصر العامة بأسيوط