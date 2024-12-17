الخميس والجمعة..إيهاب توفيق في ضيافة منى الشاذلي

الفجر الفني
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

يحل المطرب إيهاب توفيق ضيفًا مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" عبر قناة on، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين.

تفاصيل الحلقة 

 

ونشرت منى الشاذلي من خلال حسابها الشخصي برومو الحلقة الذي تطرقت فيها للحديث عن أشهر أغانيه والأغاني المتصدرة التيك توك له وسط تفاعل كبير من الجمهور.

 

أحدث حفلات الفنان إيهاب توفيق


وأحيا النجم إيهاب توفيق مؤخرًا حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح البالون وسط أجواء مميزة وبحضور جماهيري كبير رفع شعار "كامل العدد"، قدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، من بينها "سحراني ليل ونهار"، "أكتر من كدة"، "قلبي مش مرتاحله"، "ملهمش في الطيب"، و"مراسيل"، واستمرت الأجواء الحماسية مع رقص وتصفيق الجمهور على أنغام هذه الأغاني التي تعكس مسيرة فنية مليئة بالنجاح والتألق.

 

أحدث أغاني الفنان ايهاب توفيق


من ناحية أخرى أصدر النجم إيهاب توفيق أحدث أغانيه بعنوان "أيوة يا غشاش"، التي تم طرحها عبر موقع "يوتيوب" والمنصات الرقمية المختلفة، إلى جانب بثها على محطات الراديو، والأغنية تأتي في إطار استمرارية إيهاب في تقديم أعمال مميزة تعكس أسلوبه الفني وتلقى استحسان جمهوره الكبير.


 

تفاصيل أغنية أيوه يا غشاش


جدير بالذكر أن أغنية أيوه يا غشاش من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى نور.

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