آية سماحة: مسلسل "الكابتن" تجربة جديدة تضيف لمشواري الفني وانتظروا شخصية جديدة

تخوض النجمة أية سماحة تجربة درامية جديدة بموسم دراما رمضان 2025 المقبل، إذ تشارك في بطولة مسلسل "الكابتن" أمام النجم أكرم حسني، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبوذكري، ويدخل ضمن خريطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أكرم حسني يقدم كوميديا راقية تحمل رسالة وهدف

تحدثت أية سماحة عن العمل، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل تخص الشخصية، وأبدت سعادتها بخوض أول تجربة مع النجم أكرم حسني، قائلة: "قدمت أدورا وأعمالا كوميدية من قبل، ولكن الجديد أننا أشارك أكرم حسني لأول مره، وهذا يضيف كثيرًا لـ الكرير الذي أعمل به، خاصة إن أكرم يقدم كوميديا راقيه تهدف للضحك أيضا تحمل رسالة وهدف من الحدوته".

وأضافت، إن ما يسعدها أيضًا أنها تقدم عمل كوميدي مع شخصيات هي كـ متابعة تحب نوعية الكوميديا التي يقدموها في أعمالهم، وقالت: "الكوميديا التي يقدمها أكرم حسني هي نوعية الكوميديا التي تجعلني أضحك كمشاهدة، والكاست كاملا لديه خبرة في هذه المنطقة، بداية من المنتج ومرورا بالكتاب والمخرج أيضا، وهذا يجعلني أشعر باطمئنان تجاه العمل".



العمل مع معتز التوني تجربة ممتعة.. دمه خفيف وفاهم الكوميديا



كشفت أية سماحة، إن الشخصية مختلفة تمامًا ولم تقدمها من قبل، وتجهز لها منذ فترة من خلال البروفات، والتواصل الدائم مع المخرج معتز التوني، والنقاش حول كافة التفاصيل، وقالت: "في موسم رمضان المليئ بالدرما والمنافسة، يهمني أن أتواجد في عمل فني قوي برفقة نجوم لهم جمهور ولديهم رصيد من النجاح"، وأكملت: "بالطبع سأستفيد من جمهور كل فنان في العمل".

المنتج كريم أبو ذكري يخلق حالة من الثقة والانسجام بين فريق العمل



أضافت أية سماحة، إن المنتج كريم أبو ذكري لديه رؤية وفكر وملم بكافة تفاصيل العمل، ومهتم بالتواجد الدائم ضمن البروفات، ويطرح أفكار ورؤية ويتناقش مع الجميع، وهذا يشعرها بالراحة ويضفي حالة من الثقة بين فريق العمل، مؤكدة إن مسلسل "الكابتن" يعد أول تعاون مع المخرج معتز التوني، وقالت: "معتز كاراكتر خطير ومبسوطة بالتعاون معه في هذا العمل، برغم عدم بدء التصوير حتى الأن، لكن البروفات تؤكد إنه مخرج دمه خفيف وفاهم كوميديا بشكل ممتاز، وسيضيف للعمل كثيرا".

ختمت، إنها تهتم بقراءة السيناريو جيدا ومعها قلم، تدون من خلاله ملاحظاتها وتضع بعض الأفكار والإفيهات، وتطرحها على المخرج وتتناقش حولها، بهدف خروج الشخصية مكتملة الأركان.

تفاصيل مسلسل الكابتن

الجدير بالذكر، إن مسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسني، سوسن بدر، آية سماحة، رحمة أحمد، بالإضافة إلى محمد رضوان، أحمد الرافعي، سامي مغاوري، وعمر شوقي، والمسلسل عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراجه معتز التوني، من إنتاج k media المنتج كريم أبو ذكري ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 عبر احدى شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.