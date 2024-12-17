اليوم من إصدار تريلر فيلم PintucK Pappi لـ اكشاي كومار

شهد اليوم النجم الهندي اكشاي كومار طرح تريلر فيلمه الجديد والذي يحمل اسم Pintuck Pappi ومن المقرر طرحه في دور العرض الهندية والعالمية يوم 21 فبراير 2025

كومار

أعمال أكشاي كومار السابقة:

ويذكر أن آخر أعمال أكشاي كومار هو الجزء الخامس من فيلم التشويق الهندي Housefull والذي انضم إليه النجم ابهيشك باتشان، وكان قد نشر النجم الهندي أكشاي كومار لقطات من موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد Hera Pheri 3 الذي يطرح كجزء ثالث ضمن سلسلة ناجحة.

ووفق موقع إنديا توداي، قام كومار بنشر، صورة من موقع تصوير الفيلم، يعلن من خلالها إنطلاق تصوير المشاهد، ظهر بها صناعة من طاقم العمل والمخرج.

اكشاي كومار

وكان قد انطلق رسميًا تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم Singham للنجم الكبير اجاي ديفجان، والذي يطرح في جزءه الثاني بعنوان Singham Again.

الفيلم يشهد عودة التعاون بين أجاي ديفجان والمخرج الهندي المخضرم روهيت شيتي، مع عودة رانفير سينغ للمشاركة في دور البطولة، ويضم الفيلم النجم في بطولة النجم أكشاي كومار، وتجري حاليًا عمليات التصوير في العاصمة الإنجليزية لندن.