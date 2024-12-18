قبل أحمد عز..نجوم عُرض عليهم فيلم ولاد رزق

الفجر الفني
ولاد رزق
ولاد رزق

 


كشف المخرج طارق العريان خلال استضافته مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة عن قائمة النجوم الذي تم ترشيحهم قبل أحمد عز لـ ولاد رزق.

 

قائمة النجوم المرشحين لـ ولاد رزق

 

سبق وكان هناك عدد من النجوم المرشحين لفيلم ولاد رزق قبل أحمد عز، منهم أحمد السقا الذي رفض الفيلم كونه اجتماعي وهو لا يحب تلك المنطقة، وأيضًا آسر ياسين الذي رفض كونه فيلم يشبه فيلم أمريكاني ومن ضمن القائمة محمد رمضان، عمرو سعد، محمد رجب وباسم سمرة.

 

أحداث الجزء الثالث من ولاد رزق


وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعدمرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة  الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.
 


أبطال ولاد رزق 3
 

فيلم   ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من  تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

الأغنية الدعائية للفيلم

 

يذكر أنه تم طرح الأغنية الدعائية "لفيلم   ولاد رزق 3" وهى أغنية بعنوان  "القاضية" وتم طرحها مؤخرًا على موقع يوتيوب وتصدرت التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهى من كلمات الثنائي إسلام شيندي وحازم إكس، وألحان إسلام شيندي، وتوزيع أحمد توينز وتوزيع رقمي لفيرال ويف.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 أبطال فيلم ولاد رزق الجزء الثالث أحمد عز محمد رمضان رفض النجوم لولاد رزق

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