تغطية خاصة لفعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في سبوت لايت مع شيرين سليمان

الفجر الفني
شيرين سليمان
شيرين سليمان

تقدم الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، تغطية خاصة لفعاليات النسخة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يقام في مدينة جدة التاريخية في السعودية.


ضيوف الحلقة


وتلتقي في الحلقة مع عدد كبير من النجوم العرب والأجانب ومنهم النجمة العالمية ميشيل رودريجز بطلة فيلم the fast and the furious والتي تكشف عن كواليس مشاركتها في المهرجان، وتلتقي ايضا مع عدد من النجوم المصريين والعرب ومنهم ظافر العابدين ولبلبة وحسن الرداد وايمي سمير غانم وبشرى ومحمد كريم ونور النبوي وماجدة زكي والهام شاهين وعمر السعيد والإعلامية لميس الحديدي ومحمد فراج ومحمد ثروت.

مخرج فيلم سكر

 

وتستضيف أيضًا خلال الحلقة تامر بدوي مخرج فيلم سكر الذي يعرض على هامش المهرجان.

 

وتستضيف أيضًا المؤلفة مريم نعوم التي تكشف عن تفاصيل مسلسلها القادم مع الفنانة أمينة خليل وتتحدث أيضًا عن الشراكة بين شكرة سرد لكتابة السيناريو وبين شركة روتانا في عدد من الاعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، كما تكشف ايضا عن رأيها في المهرجانات السينمائية العربية ومدى تأثيرها على صناعة السينما وتكشف عن حقيقة تقديمها لبرامج تلفزيونية في الفترة المقبلة وتتحدث أيضًا عن فكرة ورش الكتابة وكيفية عملها.

 

كما تستعرض أيضًا لقاءات خاصة مع صناع الأفلام المشاركين في سوق البحر الأحمر السينمائي.


تفاصيل برنامج سبوت لايت


برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيًا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.

شيرين سليمان الإعلامية شيرين سليمان مهرجان البحر الأحمر مخرج فيلم سكر تامر بدوي

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