قبل ساعات من عرضها.. كامل الباشا يروج لندوته بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

شارك الفنان الفلسطيني كامل الباشا، جمهوره ومتابعيه، صورًا له أثناء تكريمه في افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، وجاء ذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

منشور الفنان كامل الباشا

وعلق كامل على منشوره قائلًا: “شكرًا لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير على هذا التكريم، وشكرًا للصديق العزيز المنتج صفي الدين محمود على كلمته الطيبة وتسليمي هذا التكريم فهو بمثابة تكريم أيضًا، وشكرًا لكل صناع الأفلام اللي عملت معهم فهم جزء لا يتجزأ وسبب رئيسي في صنع مثل هذه اللحظات السعيدة، وشكرًا للجميع على محبتكم”.

وتابع: "وأدعو كل الأصدقاء والمحبين والمتابعين لحضور ندوة التكريم اليوم الأربعاء ١٨ ديسمبر في قاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية الساعة ٦:٣٠ مساءًا، وبعد الندوة يُعرض الفيلم القصير برتقالة من يافا من بطولة كامل الباشا وسامر بشارات واخراج محمد المغني".

الفنان الفلسطيني كامل الباشا

نبذة عن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير





مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هو حدث سينمائي سنوي يحتفي بالإبداعات السينمائية في مجال الأفلام القصيرة، سواء كانت روائية، وثائقية، أو تجريبية، ويهدف المهرجان إلى دعم المواهب الشابة وإتاحة منصة عالمية لعرض أعمالهم، مع تعزيز الحوار الفني والثقافي بين صناع السينما والجمهور.





يُقام المهرجان في العاصمة المصرية، ويتضمن مسابقات للأفلام القصيرة المحلية والدولية، إضافةً إلى عروض عالمية أولى لأعمال متميزة، كما يشمل المهرجان ندوات وورش عمل تجمع بين المخرجين، النقاد، والجمهور لمناقشة القضايا الفنية وأحدث توجهات السينما القصيرة.

كما يتميز المهرجان بتكريمه لشخصيات بارزة في صناعة السينما عن إنجازاتهم وإسهاماتهم الفنية، مما يساهم في تعزيز مكانة القاهرة كمركز ثقافي وسينمائي عالمي.