"منهار من البكاء".. لطفي لبيب في عزاء نبيل الحلفاوي

حرص الفنان لطفي لبيب علي حضور عزاء الراحل نبيل الحلفاوي، الذي أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور نجوم الفن والمجتمع.

لطفي لبيب في عزاء نبيل الحلفاوي

وظهر لطفي لبيب في حالة بكاء وحزن شديد في عزاء صديقه الراحل، الذي تعرض لوعكة صحية، دخل على إثرها لأحد المستشفيات المجاور لمسكنه.

سبب وفاة نبيل الحلفاوي

توفي نبيل الحلفاوي عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد معاناة من مضاعفات صحية حادة أدت إلى دخوله في غيبوبة وفقدانه القدرة على التواصل مع محيطه.

نبذة عن نبيل الحلفاوي

وُلد نبيل في حي السيدة زينب بالقاهرة في 22 أبريل 1947، تخرج في كلية التجارة، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية حبًا في التمثيل، وتخرج منه عام 1970، قدم العديد من الأعمال المميزة قبل أن ينتقل إلى الدراما التلفزيونية، أول ظهور له على الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل محمد رسول الله الجزء الأول، الذي عُرض عام 1980.

اخر اعمال نبيل الحلفاوي

كان اخر اعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم تسليم أهالي الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف

اخر اعمال لطفي لبيب

وكان فيلم مرعي البريمو هو اخر اعمال لطفي لبيب، من بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.