اليوم.. فيلم "مادونا" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للفيلم القصير

الفجر الفني
فيلم مادونا
فيلم "مادونا"

يعرض اليوم فيلم "مادونا" بطولة كريم قاسم وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للفيلم القصير الذى يقام حاليا بدار الأوبرا.

أبطال فيلم "مادونا" 

ويضم فيلم Madonna بطولة كريم قاسم وإخراج جون فريد زكي ويشاركه التأليف أبانوب نبيل، ومن بطولة عبد العزيز مخيون وجورج ساسين، وإنتاج كريم قاسم وأدولف العسال، وبدعم من السفارة الأمريكية بالقاهرة ومعهد جوتة والمركز البريطاني بالإسكندرية، مدير تصوير فيلوباتير مراد ومونتاج سارة عبدالله.

قصة فيلم "مادونا" 

وتدور أحداث فيلم "مادونا" داخل أحد الأديرة الكاثوليكية اللاتينية في الإسكندرية حين تتحول جريمة سرقة لوحة أثرية إلى معضلة فكرية بين كاهنين يسوعيين. بينما تتجه الشكوك نحو طاهية الدير التي تحتاج ابنتها إلى عملية جراحية لا تستطيع تحمل تكاليفها.

آخر أعمال كريم قاسم

وكان آخر أعمال كريم قاسم هو فيلم ولاد رزق 3 يحمل عنوان القاضية، ومن بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، علي صبحي، محمد لطفي، وأحمد الرافعي، مع ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، فيدرا، ورزان مغربي، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وايضا شارك في مسلسل "زينهم" بطولة الفنان أحد داوود، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشاركهم في بطولته سلمى أبوضيف، ومن إخراج يحيى إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، تدور أحداثه في إطار كوميدي ممزوج بالرعب، داخل عالم الطب الشرعي وثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات. 

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