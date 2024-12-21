سبب تقديم إيهاب توفيق للآذان بصوته

الفجر الفني
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

كشف الفنان إيهاب توفيق عن تفاصيل ألبومه الديني الذي قدمه قبل سنوات، موضحًا إلى أنه كان يهدف إلى تغطية كافة المناسبات الدينية على مدار العام.

 

تصريحات إيهاب توفيق حول تقديمه الآذان بصوته

 

أوضح "توفيق" خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة ON"، مع الإعلامية منى الشاذلي، أن الألبوم يتضمن أغنيات وأناشيد متنوعة، من بينها أغنية عن الصلاة، تم اقتطاع جزء منها ليتم إذاعته قبل الآذان.

 

قال إيهاب توفيق: "أنا زي كل المسلمين المؤمنين الموحدين بالله عندي النزعة الدينية، وحب الدين، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى". مضيفا أنه على مدار السنوات، كان يحرص على تقديم أناشيد وأدعية في مدح رسول الله خلال المناسبات الدينية المختلفة.

 

لفت إلى أنه من ضمن الأفكار التي خطرت في باله، كانت تسجيل الآذان بصوته، ليكون بمثابة حسنة تُضاف إلى ميزان أعماله، مردفًا: "ومن ضمن الفكر اللي فكرته إني أعمل الآذان بصوتي، وكأنه نوع من أنواع الحسنات في ميزاني".

 

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