بسبب مسلسل تركي.. زينة تتصدر التريند

تصدرت الفنانة زينة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما كشفت خلال لقائها مع ET بالعربي عن تلقيها عرضا للمشاركة في مسلسل تركي.

سبب تصدر زينة التريند

وقالت زينة: "اتعرض عليا مسلسل تركي قريت السيناريو بس هما بيعملوه بطريقة مختلفة شوية، بيكتبوا 5 حلقات وبعدين وإحنا شغالين يكتبوا باقي الحلقات، أنا معرفتش خصوصا الدور طالعة مصرية لسه بشوف وإن شاء الله يبقى فيه حاجة كويسة".

أحدث أعمال زينة

ومن ناحية اخري، تواصل زينة تصويى الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" مستمر ليعرض في رمضان 2025، وايضا تشارك في فيلم بنات الباشا، وهو مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل ويناقش الفيلم عدد من قضايا المرأة ومعاناتها بشكل اجتماعي، ويشارك زينة بطولة الفيلم ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت وعدد آخر من الفنانين.

وايضا تنتظر زينة عرض أحدث افلامها "الدشاش بطولة محمد سعد، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي، ويعود محمد سعد للتعاون مع زينة في فيلم "الدشاش"، بعد تعاونهما في السابق في فيلم "بوشكاش" من إخراج أحمد يسري، وتأليف أحمد فهمي، وشارك في بطولته عزت أبو عوف وإدوارد وسعيد طرابيك.

آخر أعمال زينة

وكان آخر أعمال زينة، هو مسلسل العتاولة الجزء الأول الذي عرض في رمضان ٢٠٢٤، وايضا مشاركتها في فيلم «الإسكندراني» والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية بدور العرض السينمائية، والذي شهد أولى بطولات الفنان أحمد العوضي بمشاركة كل من حسين فهمي وبيومي فؤاد وغيرهم، والعمل من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف