راندا البحيري تسترجع ذكريات "العيال هربت" بصورة نادرة على إنستجرام: "أيام لا تُنسى"

شاركت الفنانة راندا البحيري متابعيها عبر حسابها على إنستجرام صورة نادرة جمعتها بنجوم فيلم "العيال هربت"، مسترجعة ذكريات العمل السينمائي الذي شكّل محطة مهمة في مشوارها الفني. الصورة التي لاقت تفاعلاً كبيراً، أظهرت أجواء من البهجة والحنين، حيث ظهر عدد من نجوم الفيلم وهم يحتفلون معاً في يوم افتتاحه، ومن بينهم سليمان عيد، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، بشرى، شريف رمزي، وعدد آخر من صناع الفيلم.

وعلّقت راندا على الصورة قائلة: "يوم افتتاح فيلم العيال هربت.. أيام شبابنا ومرحلتنا الجميلة"، مرفقة كلماتها بقلوب تعبر عن الحب والحنين. واستذكرت الفنانة عبر المنشور المبدعين الذين رحلوا عن عالمنا بعد هذا العمل، منهم الكاتب الكبير أحمد البيه والممثل القدير غسان مطر، مشيدة بالدور الكبير الذي لعبه كل منهم في نجاح الفيلم.

الصورة التي نشرتها راندا أثارت تفاعلاً واسعاً من جمهورها ومتابعيها، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بهذه اللمسة الحنينية إلى ماضٍ مليء بالضحك والطاقة الإيجابية. وعلّق بعض المتابعين بأن "العيال هربت" كان من أبرز الأفلام الكوميدية التي رسمت البسمة على وجوههم، متمنين رؤية مثل هذه الأعمال في السينما الحديثة.

فيلم "العيال هربت"، الذي عُرض لأول مرة عام 2006، حقق نجاحاً كبيراً وقتها بفضل قصته الطريفة التي تناولت مشاكل الشباب بأسلوب فكاهي مميز. الفيلم جمع بين طاقات تمثيلية شابة واعدة آنذاك، مثل شريف رمزي وراندا البحيري، وبين أسماء مخضرمة أثرت العمل بخبرتها، مثل ماجد الكدواني وسليمان عيد. وقد أخرجه أحمد البيه، الذي أضاف رؤيته الفنية المميزة ليصنع عملاً خفيف الظل ومحبوباً لدى جميع الأعمار.

راندا البحيري عبّرت في أكثر من مناسبة عن حبها لهذا الفيلم، مشيرة إلى أن أجواء التصوير كانت مليئة بالحب والتعاون بين فريق العمل، وهو ما انعكس على الشاشة وأحبّه الجمهور. الصورة التي نشرتها مؤخراً تعيد إلى الأذهان تلك الأوقات التي صنعت فيها السينما المصرية أعمالاً خالدة تُذكر كلما عاد الحديث عن الضحك والمرح.

جمهور راندا البحيري طالبها بالمزيد من هذه الذكريات والصور النادرة التي توثق لحظات استثنائية من مسيرتها الفنية، معربين عن تقديرهم لروحها الإيجابية واهتمامها بالتواصل مع متابعيها عبر هذه اللمحات المميزة. يبدو أن الحنين إلى الماضي لا يزال قوياً، و"العيال هربت" سيظل واحداً من الأفلام التي تجسد هذه المرحلة بكل تفاصيلها.