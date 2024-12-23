بيان صحفي توضيحي صادر عن مكتب الفنان راغب علامة

راغب علامة يرد على المكالمة المفبركة المنسوبة له

الفجر الفني
الفنان راغب علامة
الفنان راغب علامة

 

في إطار الحملة المستمرة من الشائعات المغرضة التي تستهدف السوبر ستار راغب علامة، انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يحتوي على مكالمة مزيّفة بين الفنان عبدالله بالخير، وشخص انتحل صفة الفنان راغب علامة، مستخدمًا تقنيات متقنة لتقليد صوته

 

وفي هذا الإطار، يؤكّد مكتب الفنّان راغب علامة أن هذه التصريحات المزعومة تصريحات غريبة وهدفها معروف واصحابها معروفين. 

الفنان راغب علامة

وقد قام الفنان عبدالله بالخير  بنفي صحة هذه المكالمة فورًا بعد علمه بحقيقة الخدعة، موضحًا أنه كان ضحيّة خداع واضح ومحاولة مبيّتة للإساءة المتعمّدة لشخص الفنّان راغب علامة ومكانته المرموقة.

 

وبناءً عليه، يهيب مكتب الفنان راغب علامة بكلّ من يتورط في مثل هذه الأفعال المسيئة والخارجة عن القانون بالتوقّف الفوري عن هذه الممارسات الإجرامية التي لا تهدف سوى إلى نشر الأكاذيب والإضرار بسمعة الفنان.

 

كما يؤكّد المكتب أنّه لن يتهاون في ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال قانونيًا.

 

إن هذا الفيديو المزيّف لا يعدو كونه إضافة جديدة إلى سلسلة الشائعات المغرضة التي تهدف إلى النيل من الصورة المضيئة للفنّان راغب علامة، والتي شكّلت على مدى عقود رمزًا للفنّ الراقي والمواقف الوطنيّة اللبنانيّة المشرّفة.

 

ختامًا، يدعو الفنان راغب علامة جمهوره ومحبّيه إلى توخّي الحذر من مثل هذه الافتراءات.

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