"كريستوفر نولان يشيد بـ Gladiator 2 : رحلة مجنونة تكشف رغباتنا المظلمة"

الفجر الفني
المخرج العالمي كريستوفر
المخرج العالمي كريستوفر نولان

 


أعلن المخرج العالمي كريستوفر نولان عن إعجابه الشديد بفيلم Gladiator 2، واصفًا إياه بأنه "مذهل ورائع"، وفقًا لما جاء في تقرير نشره موقع "NME". وأشاد نولان بعبقرية زميله المخرج ريدلي سكوت، مؤكدًا أن الفيلم يمثل توازنًا مثاليًا بين المشاعر الفردية للعمل الأصلي والتوسعات الكبرى في حبكة الجزء الجديد.

 

وقال نولان: "Gladiator II دليل على خبرة سكوت الفائقة، فهو يُظهر قدرة مبهرة على التحكم في سير الأحداث، مما يسمح لعالم الفيلم بأن يتحدث عن نفسه." وأضاف: "بدلاً من التركيز على الأخطاء التاريخية، ينجح سكوت في نقل المشاهدين لعالم مليء بالشغف والرغبات العميقة."

في واحدة من أبرز تعليقاته، تساءل نولان عن سبب وجود أسماك قرش في الكولوسيوم، ليجيب: "لأننا نطالب بها، وسكوت يمنحنا إياها ببراعة."

 

 وأشاد أيضًا بطريقة سكوت في تسليط الضوء على كيفية استخدام الألعاب كأداة للتلاعب بالرأي العام، معتبرًا أن الفيلم يحمل انعكاسات خفية على واقعنا.

واختتم نولان حديثه بالتأكيد على براعة تسلسلات الحركة وأسلوب التصوير قائلاً: "مشهد المصارعة متعدد الكاميرات في Gladiator 2 هو من أكثر المشاهد وضوحًا وإبهارًا، ويمثل رفعًا جديدًا لمعايير إخراج الأفلام."

 

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