تعرف على موعد عرض مسرحية «مكسرة الدنيا» لـ دنيا سمير غانم

ينتظر جمهور الرياض عرض أحدث اعمال الفنانة دنيا سمير غانم والتي جاءت تحت عنوان مسرحية «مكسرة الدنيا» ويشاركها البطولة محمد ثروت.

دنيا سمير غانم في مسرحية «مكسرة الدنيا»

وكشفت دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن موعد عرض «مكسرة الدينا»، الذي من المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

موعد عرض مسرحية «مكسرة الدنيا» لـ دنيا سمير غانم

وكتبت دنيا سمير غانم: «انتظرونا في مسرحية مكسرة الدنيا، من 3 إلى 7 يناير على مسرح محمد العلي، في موسم الرياض، إن شاء الله تعجبكم».

ابطال مسرحية مكسرة الدنيا

وتضم مسرحية مكسرة الدنيا لـ دنيا سمير غانم عدد كبير من النجوم، أبرزهم، محمد ثروت، سامي مغاوري، وكرم عفيفي، وغيرهم.

قصة مسرحية «مكسرة الدنيا»

وتدور أحداثها حول، حلويات قائدة فريق السيرك القديم في المدينة البسيطة، التي تواجه تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوق في عرضها الأخير أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري على أرض السيرك.

أحدث أعمال دنيا سمير غانم

ومن ناحية اخري، تستعد دنيا سمير غانم لمسلسل «عايشة الدور»، الذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني لعام 2025،تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، مكون من 15 حلقة، ولم يتم اختيار باقي أبطال العمل حتى الآن، وهو من تأليف وإخراج أحمد الجندي.

كما تواصل تصوير أحدث أعمالها في السينما والذي يحمل اسم «روكي الغلابة»، ومن المقرر أن تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية مختلفة وجديدة عليها، إذ تجسد شخصية بودى جارد للفنان محمد ممدوح تايسون الذى يقدم شخصية رجل أعمال كبير ويمران بمواقف كوميدية خلال أحداث الفيلم.

اخر اعمال دنيا سمير غانم

وكان اخر اعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل جت سليمة، الذي دارات احداثه في إطار كوميدي مميز، وعرض في السباق الدرامي الرمضاني 2023، تجسد في المسلسل شخصية تدعى أمل ترث مكتبة والدها التي يتركها لها بعد وفاته، وتتوالى الأحداث حول عدد من الحقب الزمنية المختلفة في إطار تشويقي مليء بالمغامرات المختلفة.