“الهنا اللي أنا فيه” يحقق انطلاقة قوية بـ13.4 مليون جنيه في 9 أيام فقط

الفجر الفني
فيلم الهنا اللي انا
فيلم "الهنا اللي انا فيه"

واصل فيلم “الهنا اللي أنا فيه” جذب الأنظار في دور العرض، محققًا إيرادات بلغت 13.4 مليون جنيه خلال أول 9 أيام من عرضه، وهذا النجاح الكبير يعكس حماس الجمهور للعمل، ويضعه على طريق المنافسة القوية في سباق شباك التذاكر.

بوستر فيلم “الهنا اللي انا فيه”

قصه فيلم "الهنا اللى انا فيه"
 

تدور أحداث فيلم "الهنا اللى انا فيه" حول شخصية أحمد الذي تطلب منه زوجته الطلاق لإهماله لها، وبعدها تبدأ سلسلة من الأحداث الكوميدية بطلب الزوجة من صديقتها فوزية الزواج من زوجها، وتوافق فعلا على طلبها، لينطلق الثلاثة في رحلة شهر عسل مليئة بالمفارقات، لكن في نفس الوقت تثير التساؤل حول السبب الذي دفع الزوجة لعرض الأمر على صديقتها، وموافقتها على مشاركة زوجها معها.
 

أبطال فيلم "الهنا اللى انا فيه"

ويشارك في بطولة فيلم "الهنا اللى انا فيه" حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى. ومن إنتاج نيوسنشري، وحدوتة، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز.

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