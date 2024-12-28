مي عمر تتقن الرقص الشرقي على يد دينا من أجل "إش إش"

تخوض الفنانة مي عمر سباق دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش"، الذي انتهت من تصوير مشاهده مؤخرًا، ويدخل الآن العمل في مرحلة المونتاج لضمان جاهزيته للعرض خلال موسم دراما رمضان للعام المقبل 2025.

الفنانة مي عمر

أحداث مسلسل إش إش



من جانبه تدور أحداث المسلسل حول شخصية راقصة تجسدها مي عمر، حيث كشفت مصادر من فريق العمل أنها تلقت تدريبات رقص على يد الفنانة دينا، التي رافقتها خلال تصوير بعض المشاهد لتقديم الشخصية بأداء مقنع يعكس تفاصيل حياة راقصة في إطار درامي.

مي عمر



مسلسل "إش إش" سيحمل أحداثًا مثيرة وغير متوقعة، حيث يتناول قضايا معقدة مثل الخيانة داخل العلاقات العائلية، كما ستشهد الأحداث تطورًا دراميًا حيث تخون مي عمر، التي تلعب دور البطولة، زوجها (ماجد المصري) مع نجله (محمد الشرنوبي)، مما يخلق صراعات إنسانية عميقة بين الشخصيات.

العمل يعِد بأن يكون من أبرز الأعمال في موسم رمضان 2025، حيث يجمع بين التشويق والدراما الاجتماعية بأسلوب متقن بقيادة المخرج محمد سامي.

أبطال وصناع مسلسل "إش إش"



يأتي مسلسل إش إش من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك مي عمر بطولته كل من ماجد المصري، دينا، إدوارد، انتصار، وطارق النهري، وهو من الأعمال المتوقع لها تحقيق نجاح كبير في موسم رمضان المقبل نظرًا لطابعه المميز وطاقم العمل القوي.