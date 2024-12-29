هاني محروس يقاضي السبكي بسبب أغنية "سطلانة"

الفجر الفني
بوابة الفجر

بسبب أغنية “سطلانة”، أقام المستشار نزيه على مسعود محامى المنتج هانى محروس، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد المخرج كريم السبكي بصفته، مدير شركة السبكي للإنتاج الفني لامتناعه عن سداد مستحقاته المالية عن الأغنية "سطلانة".

 

قيدت القضية برقم 562 لسنة 18 قضائية، طالبًا الحكم بإلزام السبكي بدفع المبالغ المستحقة له، مع فسخ العقد، لإخلال المدعي عليه ببنود العقد وعدم تسليم المدعي لحصته في العوائد المالية، ومن المقرر أن يتم تحديد أولى جلسات الدعوى التي ستنظر في قاعات المحكمة الاقتصادية.

 

تفاصيل أغنية «سطلانة»

 

أغنية «سطلانة»، جاءت الأغنية ضمن فيلم «بعد الشر»، بطولة على ربيع، أوس أوس، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، ورنا رئيس، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد عبدالوهاب، قدم الأغنية الفنان عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، وحسن الخلعي، وحمدي بتشان، كانت جزءًا من أحداث فيلم «بعد الشر»، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو.

أحداث فيلم بعد الشر أغنية سطلانة أحمد عبدالوهاب السبكى للإنتاج الفني المنتج هاني محروس شركة السبكي للإنتاج عبدالباسط حمودة عمرو عبدالجليل فيلم بعد الشر كريم السبكي كريم عاشور

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