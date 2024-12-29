أحمد زاهر يوجه رسالة رومانسية لزوجته: “مش بس التفاصيل ده كل حاجة في الدنيا أحلى بوجودك فيها"

الفجر الفني
أحمد زاهر وزوجته
أحمد زاهر وزوجته

 

 

 

في لفتة رومانسية احتفالًا بالعام الجديد، شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره برسالة مليئة بالحب والتقدير لزوجته عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.


كتب زاهر: “مش بس التفاصيل ده كل حاجة في الدنيا أحلى بوجودك فيها، أنتي من غيرك مش عارف ازاي كنت ممكن أكمل، أنتي أحلى حاجة في حياتي، سنة جديدة إن شاء الله سعيدة بوجودك جنبي ربنا يحفظك ليا، بحبك.. 2025".

منشور الفنان أحمد زاهر


لاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من محبي أحمد زاهر، الذين أشادوا بعلاقتهما القوية والمليئة بالمودة والاحترام، متمنين لهما عامًا جديدًا سعيدًا مليئًا بالحب والنجاح.


أحمد زاهر ودراما رمضان 2025

والجدير بالذكر أن أحمد زاهر يشارك في السباق الرمضاني لعام2025، بمسلسل "سيد الناس"، الذي يشارك في بطولته إلهام شاهين، وبشرى، وعمرو سعد، وغيرهم من الفنانين والعمل من إخراج محمد سامي.


آخر أعمال الفنان أحمد زاهر


يذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل "محارب"، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، والذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول الشاب (محارب) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة (القاهرة)، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة (محارب) في حادث سيارة.

 

طاقم عمَل مسلسل "محارب"


يشارك في بطولة مسلسل "محارب" مجموعة من النجوم ومنهم: "حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، تامر عبد المنعم، نيرمين الفقي، محمود عمرو ياسين، منة فضالي، أحمد عنان، ماجد المصري، وغيرهم من الفنانين والعمل من تأليف: محمد سيد بشير، إخراج: شيرين عادل.
 

2024 خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال أحمد زاهر يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل سيد الناس أحمد زاهر وزوجته أحمد زاهر يتنافس هو وبناته في السباق الرمضاني أحمد زاهر يربح 14 مليون جنيه أحمد زاهر يوجه رسالة رومانسية إلى زوجته

مواد متعلقة

بإطلالة جريئة.. هدى الأتربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أحمد زاهر يشارك مي عمر كضيف شرف في "إش إش"

ملك أحمد زاهر تثير اهتمام الجمهور بتغير ملحوظ في ملامحها وإطلالتها العصرية

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

عاجل - 27 شهيدا و149 مصابا فى 3 مجازر إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة

المنتخب الكويتي يتسلح بجماهيره وتاريخه أمام طموح البحرين في قبل نهائي "خليجي 26"

المِهْرجانات الشّعرية.. مساحات إبداعيّة خالدة

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

انهيار عبدالباسط حمودة من البكاء في جنازة الراحل أحمد عدوية