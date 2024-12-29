أشرف عبد الباقي يشارك بمسرحية جديدة ضمن موسم الرياض

الفجر الفني
مسرحية اشرف عبد الباقي
مسرحية اشرف عبد الباقي

كشف المستشار تركي آل الشيخ، ئيس هيئة الترفيه، عن عرض مسرحية جديدة للفنان أشرف عبد الباقي، من المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

أشرف عبد الباقي يشارك بمسرحية جديدة ضمن موسم الرياض

يتجهز اشرف عبد الباقي لمسرحية جديده بعنوان الطيبين، من المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض فى الفترة من ٧ حتى ١١ يناير.

تركي آل الشيخ يروج لـ مسرحية الطيبين 

ونشر المستشار تركي آل الشيخ بوستر المسرحية عبر حسابه بموقع x، وكتب: “‏مسرحية الطيبين الكوميدية من بطولة الفنان أشرف عبدالباقي، وأشهر فنانين الكوميديا مصطفى خاطر، وتوته، وأوس أوس”.

أسعار تذاكر مسرحية الطيبين 

وجاءت أسعار التذاكر على عرض مسرحية الطيبين إلى 5 فئات بدأت بـ70 ريالًا، ومن ثم 95 و200 و350 و500 ريال.

موعد عرض مسرحية الطيبين 

ومن المقرر ان تعرض مسرحية الطيبين "7 -11 يناير - مسرح بكر الشدي، بوليفارد سيتي"، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض. 

قصة مسرحية الطيبين 

وتدور أحداث المسرحية حول حي يعج بالمفاجآت، حيث تتعرض أسرة طيبة لسلسلة مواقف طريفة مع جيرانها، فتُبرز في قالب مرح قيمة التعايش والمحبة بين الجميع.

ابطال مسرحية الطيبين 

وتضم مسرحية الطيبين بطولة اشرف عبد الباقي، مصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن، وروجينا، ومحمد أسامة «أوس أوس».

آخر أعمال أشرف عبد الباقي

وكان آخر أعمال أشرف عبد الباقي مشاركته في مسرحية البنك سرقوه، التي عرضت ضمن فعاليات موسم مهرجان العلمين في نسخته الثانية، ودارت أحداثها في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك.

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