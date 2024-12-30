"هكمل إزاي من غيره".. رسالة مؤثرة من نشوى مصطفى لزوجها الراحل

أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن حزنها الشديد، لرحيل زوجها، الذي رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي، وقامت بتوجيه رسالة مؤثرة له، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

رسالة نشوى مصطفى لزوجها الراحل

ونشرت نشوى مصطفى صورة تجمعها بزوجها الراحل، وعلقت عليها قائلة:" سترتني ربنا يسترك، اكرمتني ربنا يكرمك، سيبت لي أجمل هدية ولادنا ربنا يهاديك بالفردوس الأعلى، ٣٣ سنة ستر وكرم ومحبة ومودة ورحمة".

وتابعت: "علمتني إزاي أكون من المتصدقين، علمتني إزاي أكون دايمًا فى معية الله، علمتني إزاي تكون عزة النفس

علمتني إزاي أتسامح حتى مع اللي اذاني، علمتني إزاي أتوكل على الله فى كل شئونى، علمتنى إزاي أكرم ضيفى

علمتني معنى التواضع مع عباد الله الضعفاء، يانبيل الأخلاق يا ابن الأصل العالي".

وأضافت:" نسيت تعلمنى إزاي أقدر أعيش من غير وجودك، ٣٣ سنة مبعدناش عن بعض لحظة، ٣٣ سنة ذكريات وحياة بحلوها ومرها ٣٣ سنة كنت خير زوج وخير أب، ٣٣ سنة أكرمتني وسترتني وجبرت خاطري وربيت عيالنا أحسن تربية".

واختتمت:" ليه ياعماد سيبتني لوحدي كده - مااستاهلش منك تسيبني لوحدي ده أنا مبعرفش أعمل حاجة فى الدنيا، انت اللي كنت بتعمل لنا كل حاجة، انت اللي سندتني في كل ظروف حياتي الصعبة في شدتي وفي مرضي شيلتني وطبطبت عليا - ياااااه على غلاوتك ياعشرة عمري، يااااااه على غلاوتك ياابويا واخويا وحبيبي وجوزي وابني، باموت ياعماد، باموت وانت مش قدام عيني، حاكمل إزاي يارب من غيره، أدعو له بالرحمة وأدعولي بالصبر وأدعو لولادى بالصبر والثبات".

منشور نشوى مصطفى

وفاة زوج نشوى مصطفى







أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، وفاة زوجها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتبت نشوى مصطفى: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبوولادي تعالو والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي الله يراضيكم تعالو كلكم ادعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات مسجد حسن الشربتلي التجمع الخامس حتلاقوه على جوجل ماب، شيرو كتير".