بكلمات مؤثرة.. ماجدة خير الله ترثي الراحل أحمد عدوية

حرصت الناقدة الفنية ماجدة خير الله على رثاء الفنان الراحل أحمد عدوية، الذي رحل عن عالمنا، مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ 78 عامًا، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشرت ماجدة خير الله صورة للراحل أحمد عدوية، وعلقت عليها قائلة:" الموت نهاية كل حي، لكن فيه ناس بتترك اثرا طيبا،لايغيب، وعدويه كان رمزا للغناء الشعبي، البسيط والجميل، حاربته بعنف كل وسائل الاعلام الرسميه، وتعقبت فنه في السبعينيات،ومع ذلك حقق شهره لم يصل اليها عشرات ممن ساندتهم ودعمتهم نفس الاجهزه".

وأضافت ماجدة قائلة:" عدويه صناعة الجماهير العريضه في مصر والعالم العربي، لم يستغل مأساته ليحقق ثروه أو مزيد من الشهره، ولم يستدر العطف، ولكنه نال المزيد من الاعجاب، عدويه نموذج جميل لفنان بسيط بلا ادعاء لم يتباهي يوما بعدد سياراته أو مغامراته أو زيجاته، سوف نتحسر علي ايامه ونحن نتابع الآفات التي ملات حياتنا تحت زعم انهم يمثلون الفن الشعبي".

وتابعت:" رحل عدويه تاركا رخيره من الاغاني المبهجه وقصة حياه مليئه بالكفاح والتحديات يمكن ان تصبح دليلا لاجيال قادمه من مطربي الفن الشعبي".

منشور ماجدة خير الله

وفاة أحمد عدوية

والجدير بالذكر أن الفنان محمد عدوية نجل الراحل أحمد عدوية، أعلن وفاة والده، مساء أمس الأحد، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب محمد عدوية:" الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب...حنون القلب، جابر الخواطر"، معبّرًا عن حزنه الكبير لفقدانه".

آخر أعمال أحمد عدوية

ويذكر أن آخر أعمال أحمد عدوية الغنائية، كانت تحمل عنوان "على وضعنا"، وشارك فيها بالغناء مع نجله محمد عدوية والفنان محمد رمضان. الأغنية من كلمات أمير شيكو، ألحان ديزل وعبده الصغير، وتوزيع ديزل، والكليب من إخراج حسام الحسيني.