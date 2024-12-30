قبل عرض فيلم "الدشاش".. إسماعيل فرغلي يوجه رسالة للجمهور

وجه الفنان إسماعيل فرغلي رسالة للجمهور، قبل طرح أحدث أعماله السينمائية "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "فرغلي" مقطع فيديو له، وعلق عليه قائلًا:" قريبًا في جميع دور العرض في مصر يوم 1 يناير وبجميع سينمات السعودية والدول العربية يوم 9 يناير".

منشور اسماعيل فرغلي

قصة فيلم “الدشاش”



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل.







أبطال فيلم “الدشاش”



ويضم فيلم الدشاش بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.