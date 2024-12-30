وزير الثقافة ناعيًا الفنان أحمد عدوية: صاحب مسيرة فنية حافلة بأغانٍ تركت بصمة لا تُنسى في تاريخ الموسيقى الشعبية

الفجر الفني
وزير الثقافة
وزير الثقافة

نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفنان القدير أحمد عدوية، الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 79 عامًا.

 

نعي وزير الثقافة 

 

وقال وزير الثقافة في بيان صحفي له:" فقدت الأغنية الشعبية أحد أبرز رموزها، فنانًا عبّر بصوته المميز عن وجدان الشارع المصري، وصاحب مسيرة فنية حافلة بأغانٍ تركت بصمة لا تُنسى في تاريخ الموسيقى الشعبية، لقد كان الفنان أحمد عدوية نموذجًا للفنان الأصيل الذي أبدع في تقديم فن يحمل هوية خاصة، سار على نهجها الكثير من مطربي الأغنية الشعبية."  

 

وأضاف وزير الثقافة: "باسمي وباسم وزارة الثقافة، أتقدم بخالص التعازي إلى أسرة الفنان الراحل ومحبيه في مصر والوطن العربي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

 

 

أحمد فؤاد هنو احمد عدوية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزارة الثقافة

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