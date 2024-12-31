قيم الانتماء وإنجازات الدولة في أنشطة قصور الثقافة بشمال سيناء

ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، شهد فرع ثقافة شمال سيناء، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

ورش فنية

وأقامت مكتبة الشهداء الثقافية ورشة رسم للرواد بعنوان "في حب مصر" وورشة حكي عن موضوع الورشة قدمت خلالها شيماء بخيت، مدير المكتبة شروحا عن الانتماء للوطن والسعي دائما نحو نهضته وتنميته، وعرضت ما يتم من إنجازات ومشروعات على أرض سيناء العزيزة والجهود التي بذلت لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار.

محاضرة "أساس الربط الاجتماعي"

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف بإقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، عقد قصر ثقافة بئر العبد محاضرة ثقافية حول "أساس الربط الاجتماعي" قدمها عمرو قطب مسئول النشاط، وأكد خلالها عددا من العادات والتقاليد التي يتمتع بها المجتمع السيناوي والترابط بين أفراده كما تحدث عن أسس العلاقات السليمة بين الأفراد والجماعات.

وشهدت الأنشطة التي ينفذها فرع ثقافة شمال سيناء، بإدارة أشرف المشرحاني، لقاء توعويا بمكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة، عن مناهضة ختان الإناث والأثر السلبي على الأسرة والفتاة، وعقد بيت ثقافة رابعة ورشة فنية في الرسم، تناول الرواد من خلالها موضوعات متعددة منها الآثار المصرية والطبيعة السيناوية، كما أقيمت ورشة أخرى في مكتبة الكرامة.

