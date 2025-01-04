تعرف على إيرادات فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

الفجر الفني
الهنا اللي انا فيه
الهنا اللي انا فيه

تشهد دور العرض السينمائية منافسة قوية، فحقق فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بطولة كريم محمود عبد العزيز، ليحقق إيرادات أمس مليون و540 ألف و49 جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته خلال 17 ليلة عرض إلى 26 مليون و71 ألف و547 جنيه.

 

ويتناول فيلم "الهنا اللي أنا فيه" فكرة ماذا لو عرضت الزوجة على صديقتها الزواج من زوجها، وكشف الإعلان عن شخصية دكتور أحمد، الذي يؤدي دوره كريم محمود عبد العزيز، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته (ياسمين رئيس) تعرض على صديقتها (دينا الشربيني) الزواج منه.

 

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

 

يشارك في فيلم الهنا اللي أنا فيه، عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، معتز التوني، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه إخراج خالد مرعي التواصل الاجتماعي العرض السينمائي ايمن بهجت قمر دور العرض السينمائي دور العرض السينمائية دينا الشربيني كريم محمود عبد العزيز فيلم الهنا اللي أنا فيه محمود عبد العزيز مريم الجندي معتز التوني

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