عرض خاص لفيلم “بضع ساعات في يوم ما”.. غدًا

يقام يوم الأحد، 12 يناير 2025، في احدي دور العرض أول عرض خاص لفيلم “بضع ساعات في يوم ما”، برعاية مؤسسة iRead، وهو فيلم مقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب والسيناريست محمد صادق، ومن إنتاج شركة السبكي.

فيلم “بضع ساعات في يوم ما”

يشرف حضور العرض عدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة iRead، منهم المهندسة إنجي الصبان والأستاذ هيثم سعيد، إلى جانب صناع الفيلم: المنتج كريم السبكي، المخرج عثمان أبو لبن، الكاتب محمد صادق، والسيناريستين نورهان أبو بكر وشادن زهران، عبدالله هاشم، رئيس دار الرواق للنشر، الناشر للرواية.

من جانبه، أوضح الأستاذ هيثم سعيد أن هذا العرض هو البداية لسلسلة عروض خاصة ستقام خلال عامي 2025 و2026 لتسليط الضوء على الأعمال السينمائية المستوحاة من الروايات ودعم جمهور القراءة.

كما أشار الكاتب أحمد مراد، رئيس مجلس إدارة iRead، أهمية هذا الحدث في دعم العلاقة بين الأدب والسينما، معتبرًا أن هذه المبادرة تشجع الكتاب على تقديم أعمال جديدة مستوحاة من الروايات.



عن مؤسسة iRead

تأسست مؤسسة iRead في 2019 بهدف إحياء ثقافة القراءة في العالم العربي، من خلال مبادرات ومشاريع مبتكرة مثل تطبيق iRead eBooks، أول تطبيق مصري للقراءة الإلكترونية.

عن رواية “بضع ساعات في يوم ما”

تعد الرواية واحدة من أبرز أعمال الكاتب محمد صادق، وتتناول قصة حب غير تقليدية تحدث في فترة زمنية قصيرة، لكنها تحمل معانٍ إنسانية عميقة حول قيمة الوقت وتأثيره على قراراتنا وعلاقاتنا.

عن الكاتب محمد صادق

محمد صادق هو كاتب شاب مصري حقق شهرة واسعة من خلال أعماله المميزة مثل “هيبتا” و”بضع ساعات في يوم ما”. يتميز أسلوبه بالبساطة والعمق، مما يجعله قريبًا من القراء، خاصة الشباب.