برعاية تركي آل الشيخ.. "خط مفتوح" لـ السيناريست أحمد عثمان من أفضل 5 أعمال فى جائزة القلم الذهبي.. (تفاصيل)

يعيش السيناريست أحمد عثمان حالة من النشاط الفني والأدبي آنذاك، وذلك من خلال الخوض في أكثر من إتجاه وعلى رأسهم، توقيع أحدث سيناريو له وهو فيلم «خط مفتوح» المشارك في مسابقة جائزة «القلم الذهبي» فرع السيناريو، برعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ، وتمنح هذه الجائزة للأدب الأكثر تأثيرًا والتي تركز على الأعمال الروائية الأكثر قابلية للتحويل لأعمال سينمائية، خلاف السيناريوهات المختلفة في السوق العربي.

حيث خاض عثمان المنافسة مع ما يقرب من 1900 متسابق منذ انطلاق فعاليات المسابقة، ثم وقع الإختيار على أفضل 10 سيناريوهات ليكون من ضمنهم، إلى أن وصل إلى القائمة القصيرة والاستثنائية لأفضل 5 أعمال للسيناريو ليتم إختياره أيضًا من قبل لجنة التحكيم، التي تضم نخبة من المبدعين المصريين وعلى رأسهم: المخرج مروان حامد وخيري بشارة ومحمد شاكر خضير، بالإضافة إلي باقة من المبدعين العرب.

وجدير بالذكر بأن تكرّم جائزة «القلم الذهبي» الإبداع الأدبي الأكثر تأثيرًا في الوطن العربي، ودعم الكتاب الذين يثرون الأدب العربي بأعمالهم الفريدة، كما تهدف الجائزة إلى تعزيز الثقافة الأدبية وتشجيع التميز والإبداع في عالم الكتابة،

وللجائزة مسارات 6 وهما: الرواية، السيناريو، أفضل عمل روائي مترجم، أفضل ناشر عربي، وجائزة الجمهور، وذلك بإجمالي قيمة جوائز 740 ألف دولار، وفي مسار الجوائز الكبرى والسيناريو ستكون الجوائز للمركز الأول 100 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي، والمركز الثاني 50 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي والمركز الثالث 30 ألف دولار، أما جوائز مسارات الرواية ستكون 8 بقيمة 25 ألف دولار لكل جائزة، وتشمل أفضل رواية للتشويق والإثارة، وأفضل رواية للغموض والجريمة، وأفضل رواية رومانسية، وأفضل رواية فانتازيا، وأفضل رواية كوميدية، وأفضل رواية تاريخية، وأفضل رواية رعب وأفضل رواية واقعية.

آخر أعمال أحمد عثمان:

ويذكر أن آخر أعمال السيناريست أحمد عثمان الدرامية الذى عرضت خلال الفترة الماضية، هي حكاية «روحي فيك» للنجمة عائشة بن أحمد وآخرين وهي الحكاية الرابعة من مسلسل «55 مشكلة حب»، أما آخر أعماله السينمائية فهو فيلم «قبل الأربعين» للنجمتان داليا مصطفى وبسمة وآخرين.