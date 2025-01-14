مسلسل "الحب كله".. أحدث أعمال سما إبراهيم

انضمت الفنان سما إبراهيم إلي أبطال مسلسل "الحب كله"، بطولة آسر ياسين ومي عز الدين، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2025.

سما إبراهيم تنضم لـ مسلسل "الحب كله"

وتجسد سما إبراهيم دورًا محوريًا يتمثل في شخصية والدة آسر ياسين ضمن أحداث تدور في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025، المسلسل يتألف من 15 حلقة.

أبطال مسلسل "الحب كله"

يواصل صناع مسلسل "الحب كله" التصوير الذي يضم نخبة من النجوم أبرزهم آسر ياسين، دياب، ومي عز الدين، سما إبراهيم، يتألف من 15 حلقة، وهو من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وقد أنهى فريق العمل حتى الآن تصوير أسبوعين من المسلسل.

أحدث أعمال سما إبراهيم

تشارك سما إبراهيم في مسلسل "موضوع عائلي 3" ويضم بطولة عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، سما إبراهيم، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

اخر اعمال سما إبراهيم

وكان اخر اعمال سما إبراهيم هو فيلم "البحث عن منفذ السيد رامبو"، هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم وأفلام مصر العالمية تتولى التوزيع الداخلي وتوزيع Front Row Filmed Entertainment في دول الخليج العربي.