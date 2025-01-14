محمد رمضان يطرح أحدث أعماله الغنائية "قطتي مبتخربش"

طرح محمد رمضان أحدث أعماله الغنائيه تحت عنوان "قطتي مبتخربش"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

محمد رمضان يطرح أحدث أعماله الغنائية

ونشر رمضان مقطع من الأغنية عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "دلوقتي أغنية قطتي ما تخربش حصريًا على أنغامي".

كلمات اغنية "قطتي مبتخربش"

ناس شرياك وناس مشترتش

اللي معاك واللي مكملش

قلبي شافها دق مقاومش

عيني زيها والله مشافتش

حيران بسأل نفسي ازاي هو في قطة مبتخربش

أنا قطتي مبتخربش.. مبتخربش.. مبتخربش

أنا قطتي مبتخربش.. مبتخربش.. مبتخربش

حبك نساني أي حد تاني

يا منور حياتي وأنا بين إيديك

حلوة الليلادي لا لا مش عادي

حبه شكل تاني.. ده اللي روحي فيه

عيونا نفس اللون.. معاك في كل مكان

ليلى أنا المجنون.. بحبك من زمان

بتوه في بحرك ليه ؟ بعوم في نفس الموج

حبيبي شط عينيه.. أنا نفسي أرسى عليه.

أحدث أعمال محمد رمضان

ومن ناحية اخري، ينتظر محمد رمضان عرض فيلم "أسد" الذي ينتمي لنوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه في عام 1280، إبان عصر المماليك، حين قاد العبيد ثورة ضد الجيش العباسي، الفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب وشيرين دياب ومحمد دياب، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد رمضان، ماجد الكدواني، رزان جمال، وكامل الباشا، وأحمد خالد صالح، وأحمد عبد الحميد.

اخر أعمال محمد رمضان

وكان اخر اعمال محمد رمضان هو مسلسل «جعفر العمدة» الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الفن وهم: زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، إخراج محمد سامي.

كما طرح أغنية "أنا البلد" التي حصدت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان كلوبيكس.