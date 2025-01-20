فيديو.. طرح البرومو الرسمي لـ «الحلانجي» رمضان 2025

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «الحلانجي»، بطولة محمد رجب، البرومو الرسمي للعمل، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

تفاصيل برومو مسلسل الحلانجي

كشف البرومو عن أن أحداث المسلسل تدور في إطار من الأكشن، حيث يواجه "طه الحلانجي" (محمد رجب) تحديات خطيرة، تصل إلى حد محاولة صدمه بالسيارة، ويبدو من البرومو أن الفنان محمد لطفي يقدم شخصية تتعاون مع "طه الحلانجي" في عملية خطيرة، كما أنه من ناحية أخرى على علاقة بمجموعة من الأشخاص الذين يعمل معهم ويصفهم بأنهم "ناس تقيلة الغلطة معاهم بفورة"، وتضمن البرومو عددا من مشاهد الأكشن والاشتباكات الخطيرة، كما ظهر فيه مجموعة من أبطال المسلسل والفنانين المشاركين به.

أبطال مسلسل الحلانجي

يشارك في بطولة مسلسل الحلانجي، الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من الفنانين: أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، والعمل من تأليف محمود حمدان إخراج معتز حسام.

قصة مسلسل الحلانجي

تدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، ويقدم خلاله شخصية طه الحلانجي وهو يتمتع بهذه الصفة بكل أموره في الحياة، ولا يتناول جانب الشر أو تدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث، مثلما اعتاد تقديمه.

اخر اعمال محمد رجب

وكان اخر اعمال محمد رجب هو مسلسل الونش المكون من ٤٥ حلقة، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم ميمي جمال ومحمود عبد المغني وميريهان حسين ومنة فضالي ومحسن منصور وإيهاب فهمي ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

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