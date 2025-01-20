فيديو.. طرح البرومو الرسمي لـ «الحلانجي» رمضان 2025

الفجر الفني
محمد رجب
محمد رجب

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «الحلانجي»، بطولة محمد رجب، البرومو الرسمي للعمل، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

تفاصيل برومو مسلسل الحلانجي

كشف البرومو عن أن أحداث المسلسل تدور في إطار من الأكشن، حيث يواجه "طه الحلانجي" (محمد رجب) تحديات خطيرة، تصل إلى حد محاولة صدمه بالسيارة، ويبدو من البرومو أن الفنان محمد لطفي يقدم شخصية تتعاون مع "طه الحلانجي" في عملية خطيرة، كما أنه من ناحية أخرى على علاقة بمجموعة من الأشخاص الذين يعمل معهم ويصفهم بأنهم "ناس تقيلة الغلطة معاهم بفورة"، وتضمن البرومو عددا من مشاهد الأكشن والاشتباكات الخطيرة، كما ظهر فيه مجموعة من أبطال المسلسل والفنانين المشاركين به. 

أبطال مسلسل الحلانجي

يشارك في بطولة مسلسل الحلانجي، الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من الفنانين: أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، والعمل من تأليف محمود حمدان إخراج معتز حسام.

قصة مسلسل الحلانجي

تدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، ويقدم خلاله شخصية طه الحلانجي وهو يتمتع بهذه الصفة بكل أموره في الحياة، ولا يتناول جانب الشر أو تدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث، مثلما اعتاد تقديمه.

اخر اعمال محمد رجب

وكان اخر اعمال محمد رجب هو مسلسل الونش المكون من ٤٥ حلقة، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم ميمي جمال ومحمود عبد المغني وميريهان حسين ومنة فضالي ومحسن منصور وإيهاب فهمي ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

https://www.facebook.com/share/v/1BCkyskh5H/

أحدث أعمال محمد رجب آخر أعمال الفنان محمد رجب طرح البرومو الرسمي لـ الحلانجي رمضان 2025 أبطال مسلسل الحلانجي

مواد متعلقة

أول صورة لـ مصطفى شعبان من مسلسل حكيم باشا رمضان 2025

طرح الإعلان الرسمي لمسلسل روح جدو والعرض الأربعاء المقبل

لهذا السبب.. تامر حسني ونيللي كريم يتصدران التريند

غدا.. عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل سراب

أيمن بهجت قمر يكشف أسرار من حياته ومسيرته الفنية

بعد نجاح إقامة جبرية.. صابرين تشارك بمسلسل خانة فاضية في رمضان 2025

بإطلالة شتوية.. هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بسنت شوقي: "الناس حكموا عليا بشكل معين بسبب شكل جسمي"
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع وإصابة 30 شخص فى تصادم سيارتين ميكروباص فى الغربية (صور)

oraimo تطلق ساعة Watch Nova AM.. أول ساعة ذكية بواجهة AI في مصر

آخر تطورات حالة المصابين في الزمالك

وزير الخارجية والهجرة يلتقي النواب اليونانيين بالبرلمان الأوروبي

قافلة طبية مجانية لواحة سيوة يومي 27،28 القادمين

كشف ملابسات تداول فيديو لمشاجرة بين طلبة بالإسكندرية

ضبط كميات من المواد المخدرة بدمياط وأسوان

وزير الخارجية والهجرة يلتقي المفوضة الأوروبية للمتوسط