عبدالله الرويشد يتصدر التريند بعد تكريمه.. "سفير الأغنية الخليجية" يتحدى المرض ويخطف القلوب!

الفجر الفني
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

 


أصبح الفنان الكويتي عبدالله الرويشد حديث الساعة بعد تصدره محركات البحث، إثر ظهوره الأخير على مسرح Joy Awards في الرياض، حيث تم تكريمه بجائزة إنجاز مدى الحياة. ورغم الأزمة الصحية التي مر بها، والتي اضطرته لاستخدام كرسي متحرك لفترة طويلة، فاجأ الرويشد جمهوره بظهوره متكئًا على عكازه خلال الحفل، ما عكس تحسن حالته الصحية.

رحلة العلاج الطويلة التي خاضها "سفير الأغنية الخليجية"، والتي امتدت من الكويت إلى ألمانيا، ظلت محاطة بالكثير من السرية، خاصة بعد إصابته بجلطة في المخ قبل 11 شهرًا. 

لكن مع عودته إلى المسرح، وتفاعل الجمهور مع لحظة تكريمه، بدا واضحًا أن الرويشد لا يزال يحمل في صوته وإطلالته نفس السحر الذي جعله أحد أعمدة الأغنية الخليجية.

وقد تفاعل الجمهور مع صوره وفيديوهاته على منصات التواصل الاجتماعي، متمنين له دوام الصحة والعافية، بينما انهالت رسائل الدعم والتقدير لمسيرته الفنية الحافلة.

عبدالله الرويشد يتصدر التريند بعد تكريمه سفير الأغنية الخليجية يتحدى المرض ويخطف القلوب الفجر الفني عبد الله الرويشد

مواد متعلقة

سعد لمجرد يعلن عن عمل غنائي جديد بالتعاون مع طلال وضياء الميالي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع وإصابة 30 شخص فى تصادم سيارتين ميكروباص فى الغربية (صور)

oraimo تطلق ساعة Watch Nova AM.. أول ساعة ذكية بواجهة AI في مصر

آخر تطورات حالة المصابين في الزمالك

وزير الخارجية والهجرة يلتقي النواب اليونانيين بالبرلمان الأوروبي

وزير الخارجية والهجرة يلتقي المفوضة الأوروبية للمتوسط

قافلة طبية مجانية لواحة سيوة يومي 27،28 القادمين

تعرف على الوظائف المتاحة وموعد انطلاق ملتقى التوظيف لأبناء الدقهلية باستاد المنصورة

كشف ملابسات تداول فيديو لمشاجرة بين طلبة بالإسكندرية