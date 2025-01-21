لهذا السبب...نور الغندور تتصدر تريند جوجل

أثارت الفنانة نور الغندور ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن تفاصيل دورها في المسلسل الجديد الذي ستبدأ تصويره قريبًا. في لقاء حصري لها على هامش حفل "Joy Awards" الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، كشفت نور عن بعض المعلومات المثيرة التي جعلت جمهورها يتساءل أكثر عن العمل المقبل.

وقالت الغندور، التي أثارت الجدل مؤخرًا بإطلالتها المبهرة في حفل الجوائز، إنها ستؤدي دور توأم في المسلسل الذي سيتم تصويره باللهجة الخليجية، مؤكدة أن هذا سيكون تحديًا جديدًا بالنسبة لها. ورغم تحفظها على كشف المزيد من التفاصيل، أكدت أن المسلسل سيُعرض على منصة "شاهد" كجزء من "سيزون" درامي جديد، وأن بطل المسلسل سيكون خليجيًا، ما يزيد من حماسة المتابعين لمعرفة باقي الأبطال المشاركين في العمل.

"لا أستطيع حاليًا الحديث عن الأسماء، ولكنني متحمسة لتجسيد هذا الدور المختلف"، أضافت نور، وهي التي تميزت في أعمال سابقة بقدرتها على أداء أدوار متنوعة ومتقنة.

وفي الوقت الذي أكدت فيه أنها ستتحدث باللهجة الخليجية في المسلسل، فإن هذا سيشكل إضافة جديدة لها على مستوى التحديات اللغوية، وهو ما يضع أمامها فرصة لترك بصمة قوية لدى الجمهور الخليجي.

ومع غموض التفاصيل حول المسلسل، إلا أن التصريحات الخاصة بالعمل تشعل حماس متابعي نور، الذين يعشقون تنوع أدوارها ونجاحاتها السابقة، مما جعلهم يتوقعون أن المسلسل الجديد سيكون خطوة مميزة في مسيرتها الفنية.

وفي جانب آخر، كانت نور قد خطفت الأضواء مؤخرًا في حفل "Joy Awards" بعد إطلالتها اللافتة، حيث ارتدت فستانًا بوردو أنيقًا مزينًا بكريستالات سواروفسكي، مما أكسبها لقب "أجمل إطلالة" في الحفل.

وقد أثار مظهرها الكثير من التعليقات، خاصة مع تغيير ملامحها الذي لاحظه العديد من متابعيها.

البعض اعتبر أن التغيير يعود إلى إجراءات تجميلية، في حين دافع آخرون عن مظهرها وعزوها إلى المكياج المتقن الذي اعتمدته.

بين الأضواء والجديد الذي ستقدمه في مسلسلها المقبل، يبدو أن نور الغندور مستعدة دائمًا لتحديات جديدة تأخذها إلى آفاق واسعة، وتستحق أن تكون واحدة من أبرز الوجوه الفنية في الساحة الدرامية الخليجية والعربية.