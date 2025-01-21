الملحن صلاح الشرنوبي: كنت محظوظ بالتعرف علي وردة وقدمنا أروع الأغاني " حرمت احبك وبتونس بيك ونار الغيرة

قال الملحن صلاح الشرنوبي إن النجاح يأتي بالنجاح وانا حظي كان كويس اني في مشواري الفني كانت لي العديد من التحيات المهمة ومنها وفي مقدمتها مع المطربة الكبيرة وردة، وقابلت الاستاذ عمر بطيشة الشاعر الكبير، وكان سبب في تعرفي علي المطربة وردة، ومن وقتها كان تعاون رائع أثمر عن العديد من الاغاني المهمة والناجحة جدا، وكانت نقلة في مشواري الفني، وقدمنا اغنية بتونس بيك وحرمت احبك واخر اعمالي معاها ان الأوان.

أبرز تصريحات صلاح الشرنوبي

واضاف خلال حلوله ضيفا علي الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، قدمنا نار الغيرة – مواسم – ياليل – وحرمت احبك وهذه الاغاني كانت طفرة فى مشوارها ومشواري الفني بشكل جديد وعصري.

وتابع ومن شدة عشقي لوردة كنت اعلم لان لها امنية في تقديم مسلسل وعمل درامي، وقمت بإنتاج مسلسل ان الأوان، وكانت تجربة في مشواري الفني وتعلمت منها كثيرا، علي الرغم من خسارتي ماديا ولكني كنت سعيد بتحقيق أمنية لوردة بتقديم مسلسل وعمل درامي.

كما تناولت الحلقة الحديث عن مشواره الفني وألحانه الرائعة علي مدار مسيرته الفنية، وبدايته ونشأته في حي الأنفوشي بالإسكندرية وسر تعلقه بالحان سيد درويش واختياره الة العود ولمذا لم يختار طريق الغناء مع التلحين.

تعاون صلاح الشرنوبي وذكرى وميادة الحناوي ولطيفة وسميرة سعيد

وايضًا تجربته مع المطربة ذكري واغاني " وحياتي عندك، الأسامي " وميادة الحناوي في عدد من الأغاني الشهيرة ومنها "كبريائي ومها يحولوا يطفوا الشمس "، وايضًا تجربته مع سميرة سعيد واغاني "ما حبش الخصام، علي البال "، وايضا تعاونه الرائع مع لطيفة بأغاني "غدار وعشان بحبك واضح.. وغيرها.

تعاون صلاح الشرنوبي وجورج وسوف وراغب علامة وعاصي الحلاني

كما كشف سر تعاونه مع جورج وسوف واغنية "كلام الناس " والتي حققت نجاح كبير وغيرها من الاغاني الاخري، وايضا تجاربه الغنائية الرائعة وألحانه لراغب علامة وعاصي الحلاني ووائل كافوري.

تعاون صلاح الشرنوبي ومحمد فؤاد ومدحت صالح وإيهاب توفيق

وتعاونه الرائع مع محمد فؤاد واغاني " فاكرك يا ناسيني، كذاب، أنا لو حبيبيك، كما يكشف سر تعاونه مع إيهاب توفيق ومدحت صالح وهشام عباس ومحمد الحلو وحمادة هلال، وأيضا تجربته في الموسيقي التصويرية لعدد من المسلسلات.

كما تحدث عن تكريمه بالمملكة العربية السعودية في حفل ليالي الشرنوبي، ورأيه في الموسيقي التي يقدمها الشباب ومنها الراب والشعبي واحب الأصوات إلى قلبه، ورأيه في الفنان والمطرب محمد الشرنوبي وفي الختام كشف سر الفرقة الموسيقية " شرنوبيات ".