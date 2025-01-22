عاصي الحلاني يواصل تألقه.. "كسر عظم" جديده الغنائي يلهب حماس الجمهور

يواصل فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني رحلته الفنية الحافلة بالنجاحات، حيث أطلق مؤخرًا أغنيته الجديدة "كسر عظم" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، بالإضافة إلى توفرها على جميع المنصات الموسيقية والإذاعات العربية والخليجية. وكعادته، استطاع الحلاني أن يخطف الأنظار ويشعل حماس جمهوره، محققًا تفاعلًا واسعًا منذ اللحظات الأولى لطرح العمل.

"كسر عظم".. توليفة موسيقية مميزة

الأغنية الجديدة تأتي بكلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان زيود، وتوزيع غسان مرهج، بينما قام بعملية المكس والماسترينغ فادي جيجي. أما إخراج الفيديو كليب، فقد تولاه المخرج أحمد المنجد، الذي قدم العمل برؤية فنية متجددة تتماشى مع روح الأغنية القوية.

نجاح متواصل وحضور لا يُستهان به

منذ بداية مسيرته، استطاع عاصي الحلاني أن يكون أحد أبرز نجوم الأغنية العربية، حيث قدم عشرات الأغاني الناجحة التي تركت بصمة في وجدان الجمهور. بدأ مشواره الفني في أواخر الثمانينيات، واشتهر بأسلوبه المميز الذي يجمع بين الطرب الأصيل والنغمات العصرية، ما جعله قادرًا على الوصول إلى مختلف الأجيال.

على مدار العقود الماضية، قدم الحلاني مجموعة من الأغنيات التي حققت انتشارًا واسعًا،كما تميز بتقديم اللون الفلكلوري اللبناني بأسلوب عصري، ما ساهم في إعادة إحياء هذا اللون الغنائي وإيصاله إلى الأجيال الجديدة.

من المسرح إلى التحكيم.. تجربة فنية شاملة

لم يقتصر نجاح عاصي الحلاني على الغناء فقط، بل امتد إلى المسرح الغنائي، حيث شارك في العديد من المسرحيات الغنائية التي لاقت نجاحًا جماهيريًا، كما كان له حضور قوي في برامج المواهب، حيث شارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج "ذا فويس"، ليساهم في اكتشاف ودعم المواهب الشابة في الوطن العربي.

"كسر عظم".. إضافة قوية لمسيرته الفنية

بهذا العمل الجديد، يواصل الحلاني تأكيد مكانته كواحد من أبرز نجوم الأغنية العربية، حيث استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا منذ اللحظة الأولى لإطلاق الأغنية. وقد أبدى محبوه إعجابهم الكبير بالأغنية، معتبرين أنها تعكس روح التحدي والإصرار، وهو ما يتناسب تمامًا مع شخصية عاصي الفنية.

