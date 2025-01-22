معكم منى الشاذلي يحتفي بمرور نصف قرن على رحيل كوكب الشرق

الفجر الفني
مي فاروق
مي فاروق

في لقاء إستثنائي بأجواء كلثومية خاصة وبمناسبة مرور 50 عامًا، على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم يقدم برنامج معكم مني الشاذلي في حلقتي الخميس والجمعة القادمتين على قناة ON المطربة مي فاروق وفرقتها الموسيقية في باقة متميزة من أغاني أم كلثوم وسط وسط جمهور كبير من محبي أغاني الست. 

 

 

وأعد البرنامج مسرحًا يحمل طابع حفلات أم كلثوم بديكور شبيه بأجواء حفلات الستينات، وشدت مي فاروق بأغاني الأطلال وإنت عمري وألف ليلة وعلى بلد المحبوب وأغدا ألقاك وأمل حياتي والحب كله ودارت الأيام ولسه فاكر ويا مسهرني وهو برنامج الأغاني الكلثومية التي تفاعل معها الجمهور كثيرًا في ظل تألق مي فاروق وأدائها المتميز.

 

 

 

آخر أعمال مي فاروق: 

 

ويذكر أن آخر أعمال مي فاروق هى أغنية سلطانه، الأغنية من كلمات الشاعر عبد الرحمن محمد، ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، وتعد هذه الأغنية التعاون الثاني بين مي فاروق والملحن مدين في أغاني حفل زفافها، حيث سبق أن قدما معًا أغنية "باركوا"، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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