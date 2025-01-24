"Wicked" يكتسح شباك التذاكر بـ 710 مليون دولار.. وصراع الجماهير يشعل مواقع التواصل!

الفجر الفني
Wicked يكتسح شباك
"Wicked" يكتسح شباك التذاكر بـ 710 مليون دولار

 

واصل فيلم "Wicked" نجاحه الساحق في شباك التذاكر، محققًا 710 مليون دولار منذ طرحه في نوفمبر 2024، ليصبح أحد أبرز الأفلام الفانتازية لهذا العام. الفيلم، الذي أنتجته Universal Pictures ويمتد لساعتين و40 دقيقة، جمع 465 مليون دولار من السوق الأمريكية، بينما حقق 244 مليون دولار عالميًا.

تدور أحداث "Wicked" حول إلفابا، الفتاة التي يُساء فهمها بسبب لون بشرتها الأخضر، وصديقتها جليندا، حيث تتطور صداقتهما داخل جامعة شيز في أرض أوز قبل أن تواجه مصيرًا غير متوقع.

ولكن بعيدًا عن الإيرادات الضخمة، أشعلت شخصية "نيساروز" التي تؤديها الممثلة ماريسا بود جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث واجهت تعليقات مسيئة بسبب إعاقة الشخصية. وردّت بود قائلة: "لا بأس بعدم الإعجاب بشخصية خيالية، لكن الهجوم بسبب الإعاقة غير مقبول".

نجاح Wicked لا يقتصر على الأرقام، بل يمتد إلى كونه حديث الجمهور، وسط آراء متباينة حول شخصياته ومن هو "الشرير الحقيقي" في القصة!

Wicked يكتسح شباك التذاكر بـ 710 مليون دولار وصراع الجماهير يشعل مواقع التواصل الفجر الفني مشاهير هوليود

مواد متعلقة

إشادة واسعة بأغنية "مخزون السعادة" لصابر الرباعي.. الجمهور ينبهر بالكلمات واللحن والأداء المميز

الأكثر قراءة

نشوى مصطفى عن زوجها الراحل:" أنت موجود قدام عنيا طول الوقت"

السوفيني نيج جراديسار يخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي

الحب والهوية في مخيمات اللاجئين.. "صديقي أو أي لقب آخر" لـ ميرا عماد كريم بمعرض الكتاب

شاهد..صلاة الجمعة من معرض الكتاب

أبرزها الغاوي وفهد البطل.. الخريطة الكاملة لدراما رمضان 2025

"طالبان" تعلق على خطط الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق اثنين من كبار مسؤولي الحركة

رئيس حزب الجيل الديمقراطي: رجال الشرطة هم الجيش الثاني لمصر في مواجهة الإرهاب

تحت شعار "عيشها بإيقاع".. عمرو دياب يطلق أول سلسلة فنادق تجمع بين الموسيقى والذكاء الاصطناعي في العالم العربي