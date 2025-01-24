"Inheritance".. فيلم عالمي يصور مصر كوجهة تجسس وإثارة!

الفجر الفني
Inheritance.. فيلم
"Inheritance".. فيلم عالمي يصور مصر كوجهة تجسس وإثارة!


في خطوة تعكس مكانة مصر المتصاعدة في عالم السينما الدولية، يعرض لأول مرة فيلم الإثارة والتشويق "Inheritance" من إخراج نيل بيرجر، المعروف بأعماله المتميزة مثل Divergent وThe Illusionist. الفيلم، الذي أنتجته شركة IFC Films، يأخذ المشاهدين في رحلة مشوقة تمتد من نيويورك إلى القاهرة ودلهي وسول، في حبكة مليئة بالغموض والتجسس.

ما يميز "Inheritance" هو تصويره في مواقع مصرية شهيرة مثل الأهرامات وشارع المعز وخان الخليلي، مما يرسّخ مكانة مصر كخيار أساسي لصناع السينما العالمية. وتم تنفيذ التصوير بأسلوب غير تقليدي باستخدام هاتف آيفون وفريق عمل صغير، ليمنح المشاهدين تجربة سينمائية واقعية ومكثفة.

اختيار مصر لتكون جزءًا من هذه القصة المثيرة يعكس أهميتها المتزايدة كمركز عالمي للإنتاج السينمائي، خاصة مع الدعم الذي تقدمه لجنة مصر للأفلام لتسهيل التصوير الأجنبي. فهل يصبح "Inheritance" بوابة جديدة لجذب المزيد من الإنتاجات السينمائية الكبرى إلى المحروسة؟

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