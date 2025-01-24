"هل سيتفوق على النسخة الأصلية؟" مخرج أول أفلام "هاري بوتر" يكشف رأيه في المسلسل الجديد

بين الحماس والقلق، كشف المخرج الشهير كريس كولومبوس، الذي أخرج أول جزأين من سلسلة Harry Potter، عن رأيه في المسلسل الجديد المقرر إنتاجه من قبل شبكة HBO، مؤكدًا أن هذه الخطوة قد تحمل إضافة سحرية أو مخاطرة كبرى.

"هل يمكن تكرار النجاح؟"

في حديث خاص مع مجلة People، أبدى كولومبوس تفاؤله حيال المشروع، لكنه لم يخفِ أيضًا مخاوفه بشأن القدرة على منافسة إرث السلسلة الأصلية. وقال:

"فكرة تحويل الكتب إلى مسلسل فكرة مذهلة، لأن هناك دائمًا قيود عند صنع الأفلام، كان علينا اختصار العديد من التفاصيل المهمة، لكن المسلسل يمنح فرصة لاستكشاف الجوانب التي لم تتح لنا الفرصة لتقديمها سابقًا."

إعادة بناء عالم هوجوورتس.. هل سيتقبله الجمهور؟

مع إعلان شبكة HBO Max عن بدء تصوير المسلسل في الصيف المقبل في نفس الاستوديوهات البريطانية التي شهدت ولادة الأفلام، يظل السؤال الأهم: هل سيحظى العمل بنفس القبول الجماهيري؟ أم أن المقارنة مع الأفلام ستضعه في موقف صعب؟

خاصة بعد أن كشف موقع NME عن تأجيل عرض المسلسل إلى عام 2027، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت HBO تحاول إعادة النظر في جوانب الإنتاج لتجنب أي فشل محتمل.

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ردود الفعل على المشروع جاءت متباينة بشدة، فبينما يرى البعض أن المسلسل فرصة لاستكشاف تفاصيل غابت عن الأفلام، يشعر آخرون بأن إعادة إنتاج عمل أيقوني محفوف بالمخاطر، خاصة مع ارتباط الجمهور بالنسخة الأصلية وأداء نجومها.