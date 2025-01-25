تعليق نور النبوي على انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

أول تعليق من نور النبوي على انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

الفجر الفني
نور النبوي
نور النبوي

 

 

شارك الفنان نور النبوي، جمهوره ومتابعيه صورة له من كواليس فيلم "الحريفة" وهو يرتدي رقم 7 وشارك آيضا صورة لعمر مرموش في مانشستر سيتي، وجاء ذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

منشور الفنان نور النبوي

وعلق نور على منشوره قائلًا: "رقم 7 دايما كسبان.. ماجد ابن الناس وعمر مرموش".

تعليق نور النبوي على انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي
تعليق نور النبوي على انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

آخر أعمال الفنان نور النبوي

وكان آخر أعمال نور هو فيلم "الحريفة 2" الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه وحقق إيرادات هائلة جعلته يدخل ضمن قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في السينما، محافظًا على مكانته كواحدًا من أبرز أفلام الموسم.

 


أحداث فيلم "الحريفة 2"
 


يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية. تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.

 


أبطال الحريفة 2
 


"الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

 

تدور أحداث الجزء الأول من فيلم “الحريفة” حول ماجد، لاعب كرة القدم الذي يضطر بسبب ظروف عائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية. هناك، يلتقي بمجموعة من الأصدقاء ذوي خلفيات متنوعة، وينضم إلى فريقهم الذي يتنافس في المباريات الشعبية بمراكز الشباب. يطمح هؤلاء الشبان معًا لتحقيق حلمهم والمشاركة في بطولة ضخمة تكون جائزتها مليون جنيه.

تعليق نور النبوي على انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي 6 شهور يحقق هدف نور النبوي خلال هذا العام أحدث اعمال نور النبوي الجمهور ي شيد بشخصية نور النبوي في 6 شهور أبطال الحريفة 2 آخر أعمال كزبرة اخبار عمر مرموش اللاعب المصري عمر مرموش

مواد متعلقة

أول تعليق من عمر مرموش بعد الانضمام إلى مانشستر سيتي

فيلم “الحريفة 2” يواصل تحطيم الأرقام ويقترب من 115 مليون جنيه

نور النبوي: فيلم "الحريفة 2" بقى من أعلى خمس أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- حماس وسرايا القدس تبدأ عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات في غزة

عاجل - رسالة تحذيرية من الرئيس السيسي لهؤلاء

رئيس جامعة أسيوط يشارك فى ورشة عمل حول الإتاحة في التعليم

موعد مباراة ميلان ضد بارما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

‏حماس تنشر قائمة بأسماء 200 أسير ستفرج عنهم إسرائيل

محافظ أسيوط: دعم مدرستين بأبنوب وديروط بمقاعد دراسية لتخفيف الكثافات الطلابية

تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لأعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل بحى شرق