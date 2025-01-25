أول تعليق من نور النبوي على انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

تعليق نور النبوي على انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

شارك الفنان نور النبوي، جمهوره ومتابعيه صورة له من كواليس فيلم "الحريفة" وهو يرتدي رقم 7 وشارك آيضا صورة لعمر مرموش في مانشستر سيتي، وجاء ذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

منشور الفنان نور النبوي

وعلق نور على منشوره قائلًا: "رقم 7 دايما كسبان.. ماجد ابن الناس وعمر مرموش".

تعليق نور النبوي على انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

تعليق نور النبوي على انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

آخر أعمال الفنان نور النبوي

وكان آخر أعمال نور هو فيلم "الحريفة 2" الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه وحقق إيرادات هائلة جعلته يدخل ضمن قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في السينما، محافظًا على مكانته كواحدًا من أبرز أفلام الموسم.



أحداث فيلم "الحريفة 2"





يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية. تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.



أبطال الحريفة 2





"الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

تدور أحداث الجزء الأول من فيلم “الحريفة” حول ماجد، لاعب كرة القدم الذي يضطر بسبب ظروف عائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية. هناك، يلتقي بمجموعة من الأصدقاء ذوي خلفيات متنوعة، وينضم إلى فريقهم الذي يتنافس في المباريات الشعبية بمراكز الشباب. يطمح هؤلاء الشبان معًا لتحقيق حلمهم والمشاركة في بطولة ضخمة تكون جائزتها مليون جنيه.