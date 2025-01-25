كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وسط أجواء بحرية



شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، حيث أطلت بإطلالة بسيطة وأنيقة بجانب المارينا وسط أجواء هادئة.

إطلالة كارولين عزمي

وأرتدت كارولين ملابس تجمع بين الكلاسيكية والعصرية، مما لاقى إعجاب الآلاف من متابعيها، حيث حصدت الصورة أكثر من 29 ألف إعجاب وتعليقات مليئة بالإشادة بجمالها ورقيها.

كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وسط أجواء بحرية

كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وسط أجواء بحرية

كارولين دائمًا ما تبهر جمهورها بإطلالاتها المميزة وحرصها على مشاركة لحظاتها الخاصة مع متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي.

و يذكر أن كارولين عزمي، ستشارك ضمن السباق الرمضاني 2025، بمسلسل "فهد البطل" الذي يعد من بطولة الفنان أحمد العوضي و العمل من تأليف محمود حمدان، و إخراج محمد عبد السلام.



آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي الفنية، هو مسلسل "حق عرب"، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "حق عرب"





وشارك في مسلسل حق عرب نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنان أحمد العوضي وهم: رياض الخولي، وفاء عامر، كارولين عزمي خليل، دينا فؤاد، دينا المصري، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، الطفل منذر مهران، وآخرين من النجوم المتميزين، وأيضًا العمل من تأليف محمود حمدان، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، إخراج إسماعيل فاروق.