رغم آلام فراق والده.. محمد عدوية يتألق بحفل ضخم فى الشروق بصحبة عدوية "الحفيد"

أحيا المطرب محمد عدوية أولى حفلاته رغم معاناته آلام فراق والده الاسطورة الراحل أحمد عدوية وذلك داخل نادي جرين هيلز بمدينة الشروق بحضور الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.

حضر محمد عدوية بصحبة نجله أحمد "عدوية الحفيد" والمنتج ياسر حسانين وكان فى استقبالهما الموزع الموسيقي

والفنان حمادة البيلي منظم الاحتفالية.

محمد عدويه

تأثر محمد عدوية بحضور حفله:

وبمجرد صعود محمد عدوية على خشبة المسرح تأثر بحفاوة الإستقبال من هتافات وصيحات اعجاب الجمهور وأكد لهم أنهم اشتاق لهم وطالبهم بالدعاء لوالده الاسطورة أحمد عدوية الذي رحل عن عالمنا مؤخرا مع نهاية عام 2024.. وفى منتصف الحفل حرص على تقديم نجله "أحمد" للجمهور وشاركه التقاط "سيلفي" معهم.

وأشعل محمد عدوية الحفل بعدد كبير من أغانيه الطربية والرومانسية المميزة على مدى ساعة ونصف الساعة منها "يا جدع يا دلع"،" دي اللي خدتني مني"،"المولد "،" الطيب احسن "بالإضافة إلى "ميدلي" أغاني والده أحمد عدوية التى يحرص على تقديمها فى حفلاته الغنائية والتي حصدت المزيد ومن أجواء البهجة والتفاعل.

محمد عدوية

آخر أعمال محمد عدوية:

وطرح منذ فترة محمد عدوية أغنيته الجديدة "يا جدع"، من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وشاركه في الغناء نجله محمد ومحمد رمضان.

وجاءت أغنية "يا جدع"، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وأيضًا طرح أغنية "وشوش الناس حكايات"، كلمات عمرو عصام، ألحان وليد شراقي، توزيع ميدو الليثي.

و أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وشاركه في الغناء نجله محمد، ومحمد رمضان.