ندوة ثقافية في جناح مركز أبوظبي للغة العربية بمعرض القاهرة للكتاب تضيء على "السرود الشعبية" وتجارب مبدعة

شهد جناح مركز أبوظبي للغة العربية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 ندوة ثقافية بعنوان "السرود الشعبية: إضاءات على تجارب مبدعة"، بحضور الشاعر فتحي عبدالسميع والدكتور سيد فارس. الندوة التي أدارها الدكتور محمد شحاتة العمدة، تناولت دور السرد الشعبي في الحفاظ على الهوية الثقافية العربية والإماراتية، إضافة إلى تسليط الضوء على الأعمال المتميزة في هذا المجال.

إضاءات على جائزة سرد الذهب وأهمية السرد الشعبي

افتتح الدكتور محمد شحاتة العمدة الندوة بالإشارة إلى أهمية جائزة "سرد الذهب" التي يتبناها مركز أبوظبي للغة العربية، مشيرًا إلى دورها في تكريم الكتابات السردية المتميزة ونشرها. كما تطرق إلى أهداف الجائزة، والتي تتضمن دعم فنون السرد الشعبي، وتعزيز الهوية الثقافية للأجيال العربية من خلال ربطها بالتراث الأدبي، فضلًا عن تكريم رواة السير والآداب الشعبية على مستوى محلي وعربي. كما تضمن حديثه إشادة بالكتابات المشاركة في الدورة الثانية من الجائزة، والتي تسلط الضوء على تجارب مبدعة في مجال السرد الشعبي.

موسوعة الحكايات الشعبية: رحلة توثيق تراث شعبي مهدد بالزوال

دكتور سيد فارس، أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة بني سويف، تناول في كلمته كتابه "موسوعة الحكايات الشعبية: ألف وثمانون حكاية من شمال صعيد مصر"، الذي يعد ثمرة ثلاث وعشرين سنة من البحث والتوثيق. تحدث عن أهمية الحكايات الشعبية كمصدر رئيسي للتراث الثقافي غير المادي.

مشيرًا إلى دورها الكبير في تشكيل الوجدان العربي وتنمية الأجيال من خلال غرس القيم والمثل العليا. أضاف أن الكتاب يمثل خطوة هامة في حفظ الحكايات الشعبية التي باتت مهددة بالزوال، مؤكدًا على منهجية البحث الأنثروبولوجي التي اعتمدها في جمع الحكايات وتصنيفها ضمن أربعة وأربعين بابًا.

معرض الكتاب

التراث الخفي للسيرة الهلالية والأسطورة السومرية في السرد الشعبي

أما الشاعر فتحي عبدالسميع، فقد استعرض في كلمته كتابه "التراث الخفي: الرواية الخليجية للسيرة الهلالية والأسطورة السومرية"، مشيرًا إلى أن الكتاب ينقسم إلى قسمين يعالجان بعدين خفيين في التراث العربي. في القسم الأول، تناول غياب الرواية الخليجية للسيرة الهلالية، رغم ارتباطها الوثيق بالمنطقة الخليجية. أشار عبدالسميع إلى أن هناك رواية مفقودة يمكن تتبعها في الحكايات الشعبية.

إذ يتم الكشف رموز الهلالية المختفية بين طيات الحكايات. وفي القسم الثاني من الكتاب، ناقش العلاقة بين الأسطورة السومرية والسيرة الهلالية، مؤكدًا على أن الأسطورة السومرية تشكل جزءًا خفيًا في السيرة الهلالية، وتثير العديد من التساؤلات حول هذه السيرة المليئة بالرموز الثقافية والتاريخية.

معرض الكتاب

ندوة تثري الساحة الأدبية وتسهم في الحفاظ على التراث العربي

الندوة التي شهدت حضورًا كبيرًا من المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي، أثرت النقاش حول أهمية السرد الشعبي في توثيق التراث الثقافي وتقديمه للأجيال الجديدة. كما أظهرت جهود الكتاب المشاركين في الحفاظ على التراث الشعبي وفتح أفق جديد لفهمه من خلال الأبحاث والموسوعات الأدبية.