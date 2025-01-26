رامي صبري يطلق نسخًا متعددة من "فعلا مبتنسيش" ويتيح الفرصة للمواهب الشابة للمشاركة في الغناء

في خطوة جديدة تعكس حرصه على دعم المواهب الشابة والتفاعل مع جمهوره، أعلن الفنان رامي صبري عن إطلاق نسخ متنوعة من أحدث أغنياته "فعلا مبتنسيش"، وذلك بعد الإقبال الكبير من الشباب على غنائها ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد كشف صبري عبر حسابه الرسمي على إنستجرام عن سعادته بحجم التفاعل مع الأغنية، حيث لاحظ أن العديد من محبيه، خاصة الشباب، يقومون بأدائها بأصواتهم في الفيديوهات والمنشورات المختلفة، مما دفعه إلى تقديم مبادرة فريدة من نوعها، تتمثل في توفير نسخ مخصصة من الأغنية لتناسب جميع الأصوات والمناسبات المختلفة.

تفاصيل النسخ الجديدة من "فعلا مبتنسيش"

وأوضح الفنان أن النسخ التي تم طرحها ليست مجرد إعادة توزيع للأغنية، بل تم تصميمها بشكل دقيق لتتيح للجمهور تجربة غنائية أكثر احترافية، سواء للأداء الفردي أو الجماعي، وتشمل هذه النسخ:

1. نسخة "بيني وبين تامر": وهي مخصصة للأداء في الأماكن العامة والتجمعات، حيث يمكن لمحبي الغناء ترديد الأغنية بطريقة جماعية، مستمتعين بالموسيقى المصممة خصيصًا لهذا الغرض.



2. نسخة "الديو": وتتيح هذه النسخة للمغنين الهواة تسجيل أصواتهم بجانب صوت رامي صبري، وكأنهم يشاركونه في دويتو رسمي، مما يمنحهم فرصة لاستعراض قدراتهم الصوتية.



3. نسخة "حفلات لايف": وهي نسخة معدلة لتتناسب مع أجواء الحفلات والمهرجانات، بحيث يمكن للفنانين الناشئين غناؤها بأداء حي يتماشى مع الطابع الاستعراضي للمسرح.



4. نسخة "مزج الصوت": تتميز هذه النسخة بأعلى جودة صوتية، مع توفير إمكانية تعديل الطبقات الصوتية، مما يسمح للمواهب بتجربة الأداء بأسلوب احترافي.



5. نسخة نسائية بطبقة عالية: تم تصميم هذه النسخة خصيصًا للمغنيات اللاتي يرغبن في تأدية الأغنية بطبقة صوتية أعلى تتناسب مع خامات أصواتهن المختلفة.





رامي صبري يدعو الجمهور للمشاركة واكتشاف المواهب

وفي رسالته إلى جمهوره، شجع رامي صبري جميع محبي الغناء على الاستفادة من هذه المبادرة، والمشاركة بأصواتهم من خلال تسجيل أدائهم للأغنية ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما أعلن عن مفاجأة كبيرة، حيث أكد أنه سيختار أفضل الأصوات التي ستشارك في غناء الأغنية، وسيوجه لهم دعوة خاصة للظهور معه في إحدى حفلاته القادمة، وهو ما يزيد من حماس المواهب الشابة للمشاركة.

وقال الفنان في منشوره: "عايزكم تغنوا بأحسن ما عندكم، لأننا هنختار أفضل الأصوات اللي ممكن تغنيها معايا في الحفلات الجاية"، مما يعكس حرصه على دعم المواهب الجديدة وإعطائهم الفرصة للظهور.

الأغنية متاحة على يوتيوب بجميع النسخ

واختتم رامي صبري حديثه بالإشارة إلى أن جميع النسخ الجديدة من الأغنية أصبحت متاحة رسميًا عبر قناته على يوتيوب، حيث يمكن للجمهور تحميلها والاستماع إليها من خلال الرابط الموجود في البايو على حسابه الرسمي.

خطوة غير مسبوقة في دعم المواهب الشابة

تأتي هذه المبادرة من رامي صبري كخطوة غير مسبوقة في عالم الموسيقى العربية، حيث نادرًا ما يقوم فنان بطرح نسخ مخصصة من أغنياته لتشجيع المواهب الشابة على الغناء والتفاعل معها.

وهو ما يعكس روح الابتكار والتجديد التي يتبناها الفنان في مشواره الفني، ويؤكد على رغبته في تقديم تجربة موسيقية مختلفة، يكون الجمهور فيها جزءًا أساسيًا من النجاح.

بهذه الخطوة، يثبت رامي صبري أنه ليس فقط مطربًا ناجحًا، بل أيضًا داعم للمواهب الجديدة، ويفتح لهم الباب للتعبير عن أنفسهم، مما يجعل "فعلامبتنسيش" أكثر من مجرد أغنية، بل مشروعًا موسيقيًا تفاعليًا يجمع بين الفنان وجمهوره في تجربة فريدة من نوعها.