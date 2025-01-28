كواليس فيلم "طباخ الريس" وشخصية إنشراح من الفنانة داليا مصطفى .. واحد من الناس

صرّحت الفنانة داليا مصطفى أن كواليس فيلم "طباخ الرئيس" كانت ممتعة للغاية، مشيرة إلى أن المخرج سعيد حامد هو من رشحها لدور "مس إنشراح"، الفتاة الثورية. كما ذكرت أنها تعاونت معه سابقًا في فيلم "شورت وفانلة وكاب".

مواقف طريفة مع الفنان طلعت زكريا



أوضحت داليا أن كواليس العمل كانت مليئة بالمرح، خاصة مع الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي وصفته بأنه صاحب دم خفيف. وروت موقفًا طريفًا حدث أثناء تصوير أحد المشاهد، حيث تطلب الأمر التعامل مع لسان بقرة، مؤكدة أنها كانت أول مرة ترى لسان بقرة في حياتها.

خالد زكي ودور الرئيس مبارك



كشفت داليا أن الفنان خالد زكي كان المرشح الأول لتجسيد شخصية الرئيس مبارك في الفيلم، مشيرة إلى أن الرئيس الأسبق أعجب بالفيلم وأثنى على أداء الفنان طلعت زكريا، خاصة في المشهد الشهير "وأديتوا الشعب فين يا حازم".

عملها في مرحلة الثانوية العامة



فاجأت داليا جمهورها بالكشف عن أنها عملت أثناء دراستها الثانوية العامة، حيث كانت تبيع تحفًا في البازارات بشارع الهرم، كما عملت كمندوبة إعلانات في مرحلة مبكرة من حياتها.

حياتها الشخصية وأصعب قراراتها



تحدثت داليا عن حياتها الشخصية، مشيرة إلى أصعب قرار اتخذته في حياتها، إلى جانب علاقتها بوالديها وأسرتها.

كما تطرقت إلى دورها كأم في تربية أولادها، سليم وسلمى، وكيف تحرص على بناء علاقة قوية معهم.

حلم الهندسة ومسيرتها الفنية



أكدت داليا أنها كانت تحلم بأن تصبح مهندسة، لكن مجموعها الدراسي لم يؤهلها لدخول كلية الهندسة، فقررت الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية.

وتحدثت عن أولى خطواتها الفنية، بداية من مسرحية "دستور يا أسيادنا"، مرورًا بأعمالها الدرامية المميزة مثل "العصيان"، و"أولاد الأكابر"، و"علاقة مشروعة"، و"سرايا عابدين".

أعمالها السينمائية



تناولت داليا أبرز أعمالها السينمائية، مشيرة إلى أفلام مثل "طباخ الرئيس"، و"شورت وفانلة وكاب"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة".