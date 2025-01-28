روبي تشعل أجواء جدة في حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات "فورمولا إي" 2025

تستعد الفنانة المصرية روبي لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة جدة، وذلك يوم 14 فبراير ضمن فعاليات "فورمولا إي" 2025، الحدث الرياضي والترفيهي العالمي الذي يجمع بين سباقات السيارات الكهربائية والعروض الموسيقية المتميزة.

وأعلنت روبي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام عن مشاركتها في هذا الحدث الضخم، حيث نشرت صورة ترويجية للحفل وعلّقت قائلة: "جمهور جدة الغالي، هكون معاكم يوم 14 في Formula E، هستناكم عشان نولع الدنيا مع بعض!"، في إشارة إلى الأجواء الحماسية التي ستشهدها السهرة الغنائية.

يُقام الحفل بتنظيم من MDL Beast، الشركة الرائدة في تقديم الفعاليات الموسيقية الكبرى بالمملكة، ومن المتوقع أن يجذب حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبي روبي وعشاق السباقات، خاصة أن "فورمولا إي" أصبح من أهم الفعاليات التي تستقطب النجوم العالميين والعرب.

وتُعد روبي من أبرز النجمات المصريات اللواتي حققن نجاحًا واسعًا في الغناء والتمثيل، إذ تمتلك مسيرة حافلة بالأغاني التي حققت ملايين المشاهدات، من بينها "ليه بيداري كده"، و"حتة تانية"، و"أمك وأبوك".

كما أن لديها جمهورًا كبيرًا في العالم العربي يتابع أعمالها الفنية بشغف.

جدير بالذكر أن "فورمولا إي" لا يقتصر فقط على سباقات السيارات الكهربائية، بل يتضمن مجموعة من الفعاليات الترفيهية والموسيقية التي تجعل منه حدثًا عالميًا يجمع بين الرياضة والفن، حيث يستضيف أبرز الفنانين لإحياء حفلات ضخمة تضفي أجواءً استثنائية على المنافسات.

وسيكون جمهور جدة على موعد مع ليلة لا تُنسى، حيث ستقدم روبي مجموعة من أشهر أغانيها وسط أجواء مفعمة بالحماس والطاقة، لتضيف لمسة موسيقية ساحرة إلى هذا الحدث الرياضي الكبير.